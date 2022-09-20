Selina當老闆「深夜管帳到痛哭」 男友埋單囤貨讓她氣炸
身為華語圈女子天團的傳奇及電影明星的Selina（任家萱），同時也是「任真美好」及「任性eat下」公司的創辦者。日前Selina接受鄭偉柏主持的節目《Talk一杯》專訪，分享從明星轉職成老闆的辛酸史，除了創業需要克服的種種困難外，曾經因為看帳哭了好幾天，談到身旁親友的支持，男友甚至買了很多囤貨，把她氣死。
Selina推出的第一個產品是即時沖泡粥，頂著明星光環創業，她坦承名氣的加持僅止於一開始，後面的延續性還是以產品的實力來做出評量，並笑稱一開始想要每一個細節都參與，但後來發現會把自己累死，反倒現在更會傾聽員工意見。
身兼女團及老闆，被問看帳或唱跳3首歌哪個比較難？Selina笑答以現在的年紀跟體力，唱跳3首歌比較難，但坦承財務是成立公司以來最痛苦的第一堂課，所有支出及開銷都要了解，雖然沒有親自開過發票，但是清楚所有的報帳過程，還曾為了學習看帳哭了好幾天，為什麼「我不只要賺錢，我還要管錢。」感嘆這是一種學習。
Selina提到自己會雙手奉上成品給好姐妹Hebe跟Ella，她們也會回饋說喜歡玫瑰鹽可可，Ella還特地分享自己媽媽喜歡芝麻銀耳。而現在的男友也大力支持，「他什麼都買，都囤在那，氣死我了。」Selina笑說這是愛沒錯，但會過期。