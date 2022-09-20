台積電領軍權值股反攻！台股終場上漲123點、持續量縮
美國聯準會（Fed）升息在即，美股19日4大指數收小紅，帶動台北股市今（20）日收高，加權指數以14474.95開出，終場上漲123.62點，收在14549.30點，漲幅0.86%，成交金額1653.15億元，權值股台積電上漲9.5元至476.5元，漲幅2.03%，帶領其他電子權值股齊漲。今日盤面焦點為解封概念股嗨漲、貨櫃航運族群走強、蘋果概念股表現亮眼、電力供應概念股紅通通。
美股道瓊指數上漲197.26點，漲幅0.64%，收在31019.68點；那斯達克指數上漲86.62點，漲幅0.76%，收在11535.02點；標普500指數上漲26.56點，漲幅0.69%，收在3899.89點；費城半導體指數上漲14.8點，漲幅0.58%，收在2577.9點。
亞股今齊揚，港股甚至漲逾1%，台北股市今也收高，加權指數以14474.95開出，終場上漲123.62點，收在14549.30點，漲幅0.86%，成交金額1653.15億元。晶圓代工龍頭台積電強漲9.5元至476.5元，漲幅2.03%，帶領其他電子權值股齊漲，晶圓二哥聯電聯電漲約0.50%，收在40元之上；鴻海上漲1.40%，來到108.5元；大立光漲逾1%，聯發科漲約0.17%。
今政策題材利多，像是解封概念股走勢轉強，王品強攻漲停，六角、晶華、華園、美食-KY、富野、雄獅、山富、亞都、鳳凰漲約3至8%。航空股也受惠，長榮航強漲3.39%，華航則漲逾1%。貨櫃三雄表現不俗，長榮上漲2.07%，收在172.5元，萬海漲逾1%，陽明則上漲0.74%。
盤面焦點還有蘋果概念股漲聲響起，正達漲逾7%，康舒、明安、閎康、雙鴻漲約3至6%；電力供應概念股紅通通，華城、華新分別上漲超過7%、6%，中興電漲逾3%，泰藝漲逾1%。