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獨／曾沛慈愛自找麻煩！完美主義上身　險退出演藝圈

▲曾沛慈自揭過去有完美主義，很愛自找麻煩。（圖／記者陳思誼攝）
▲曾沛慈自揭過去有完美主義，很愛自找麻煩。（圖／記者陳思誼攝）

記者吳雨婕/專訪

2022-09-27 11:08:55

曾沛慈睽違3年推出新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，除了提到專輯的理念，她也分享進入演藝圈以來，一路並不是外界想的順風順水，而是因為對自己的不自信，讓她差點想要退出演藝圈。

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曾沛慈提到這次專輯讓她好好傾聽內心的聲音，也終於知道自己的內心想要什麼，「我之前唱的都比較多是戲劇主題曲，傳唱度很高，我會思考這就是『成功模式』嗎？雖然專輯很像每個階段的我，但這張有代表作的感覺，現在的我喜歡我自己的樣子。」她透露，過去也說不上喜歡或不喜歡自己，而是不知道自己的優缺點在哪裡，因為她認為一般人沒有不同。

參與歌唱節目《超級星光大道》後出道的曾沛慈，一腳踏進演藝圈，這是她以前從來沒想過的，「以前我的世界就是上班族，我大學是企管系，我媽跟我說要不要考公務員，以前世界偏單純，比賽以後，有別種選擇，踏進圈子，忙著成為大家所謂的『好』，我沒有去先肯定自己的好。」

▲曾沛慈推出新歌《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》MV。（圖／亞神音樂提供）
▲曾沛慈形容新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，是她的代表作。（圖／亞神音樂提供）
曾沛慈表示，在舊有觀念裡「藝人」好似就一定得「異於常人」，反倒成為了一種枷鎖，她一直試圖找出自己的獨特性去肯定自我，沒想到卻適得其反，也是演員的她，直到演出《明若曉溪》才在演員方面開竅，「那一年我才開始可以放鬆，思考演員這個定義。」以歌手身分出道，之後卻先成為演員，她笑說直到當演員半年才發現，其實很懷念唱歌的感覺，她開玩笑的說：「失去過才知道珍惜。」這也是為什麼直到7年後才發第一張專輯。

曾沛慈坦率地表示，其實當初發片就是一個目標，發完就想收山了，「在發片的晚上，我問自己『曾沛慈，怎麼辦？要退出演藝圈嗎？』面對未知的徬徨，我就開始找自己麻煩，直到從3、4年前開始，才開始明顯喜歡自己一點。」她感嘆：「自己愛自己，滿不容易。」

▲曾沛慈曾經不喜歡唱歌。（圖／亞神音樂提供）
▲曾沛慈差點退出演藝圈。（圖／亞神音樂提供）
曾沛慈提到，其實出道後，有一陣子唱歌唱得很不開心，「大概是2016年到2020年的事情，希望自己變成唱將，所以找很多老師上課。」對自己嚴厲到平常哼歌，都會給自己打分數、評價自己的歌聲，擔憂沒有新的突破，直到後來去了美國一趟，身心靈得到很好的休息，找到做事情的意義，才讓她有所轉變，「那時候是完美主義，很嚴格的對待自己，都沒有回過頭來自己有什麼，待在美國2周，在那邊的一個很大的體悟是，把自己想得太狹隘了。」

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