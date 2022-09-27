獨／曾沛慈愛自找麻煩！完美主義上身　險退出演藝圈

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參與歌唱節目《超級星光大道》後出道的曾沛慈，一腳踏進演藝圈，這是她以前從來沒想過的，「以前我的世界就是上班族，我大學是企管系，我媽跟我說要不要考公務員，以前世界偏單純，比賽以後，有別種選擇，踏進圈子，忙著成為大家所謂的『好』，我沒有去先肯定自己的好。」
曾沛慈表示，在舊有觀念裡「藝人」好似就一定得「異於常人」，反倒成為了一種枷鎖，她一直試圖找出自己的獨特性去肯定自我，沒想到卻適得其反，也是演員的她，直到演出《明若曉溪》才在演員方面開竅，「那一年我才開始可以放鬆，思考演員這個定義。」以歌手身分出道，之後卻先成為演員，她笑說直到當演員半年才發現，其實很懷念唱歌的感覺，她開玩笑的說：「失去過才知道珍惜。」這也是為什麼直到7年後才發第一張專輯。
曾沛慈坦率地表示，其實當初發片就是一個目標，發完就想收山了，「在發片的晚上，我問自己『曾沛慈，怎麼辦？要退出演藝圈嗎？』面對未知的徬徨，我就開始找自己麻煩，直到從3、4年前開始，才開始明顯喜歡自己一點。」她感嘆：「自己愛自己，滿不容易。」
曾沛慈提到，其實出道後，有一陣子唱歌唱得很不開心，「大概是2016年到2020年的事情，希望自己變成唱將，所以找很多老師上課。」對自己嚴厲到平常哼歌，都會給自己打分數、評價自己的歌聲，擔憂沒有新的突破，直到後來去了美國一趟，身心靈得到很好的休息，找到做事情的意義，才讓她有所轉變，「那時候是完美主義，很嚴格的對待自己，都沒有回過頭來自己有什麼，待在美國2周，在那邊的一個很大的體悟是，把自己想得太狹隘了。」