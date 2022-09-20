快訊／本土確診+44500！死亡個案增33人　境外移入247例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月7日至9月16日，死亡日期介於9月6日至9月17日，詳如新聞稿附件。另今日移除8例先前已公布之COVID-19確診死亡病例，其中4例為死亡資訊有誤後更正，餘4例係於醫師重新審視後，排除直接死因與COVID-19相關，故移除。
指揮中心說明，今日新增247例境外移入個案中，為140例男性、107例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(17例)，新加坡(8例)，德國(7例)，泰國(6例)，馬來西亞(4例)，美國及菲律賓(各3例)，印尼(2例)，韓國、阿拉伯聯合大公國及日本(各1例)。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年8月20日至9月19日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,274,012例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,224,571例排除)，其中6,043,539例確診，分別為32,665例境外移入，6,010,820例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計10,604例COVID-19死亡病例，其中10,588例本土，個案居住縣市分布為新北市2,226例、臺北市1,190例、臺中市1,069例、高雄市989例、桃園市811例、臺南市810例、彰化縣621例、屏東縣425例、雲林縣334例、南投縣310例、苗栗縣270例、嘉義縣252例、基隆市229例、宜蘭縣218例、花蓮縣185例、嘉義市172例、新竹縣168例、臺東縣149例、新竹市110例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。