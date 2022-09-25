苦熬40年罵聲！王后卡蜜拉靠幽默擺脫「最強小三」污名

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卡蜜拉曾在倫敦接受中學教育，其後又去瑞士和法國完成學業，直到1970年溫莎的一場馬球賽上，卡蜜拉才首次見到查爾斯，兩人雖然迅速變成要好的朋友，但兩人尚無情愫產生，卡蜜拉原本愛的是查爾斯的好友安德魯·帕克保爾斯，1973年便和其結婚，並育有兒子湯姆和女兒勞拉，儘管身為人婦，卡蜜拉一直是查爾斯最信任的朋友，但安德魯卻已對感情不忠來回報卡蜜拉。
查爾斯在1980年向黛安娜求婚，隔年「查爾斯王子與黛安娜王妃」的世紀婚禮更是轟動世界，兩人的感情生活與家庭狀況更是一再被放大檢視。卡蜜拉與查爾斯曾一度斷絕往來，但在查爾斯與黛安娜的婚姻末期，兩人的火花又死灰復燃，雙方在還沒離婚的情況下幽會。1992年12月9日，查爾斯王子與妻子黛安娜王妃正式分居。直到1994年查爾斯才在電視訪問中承認與卡蜜拉的婚外情，而安德魯和卡蜜拉也在1995年3月3日離婚，其後更加公開與頻繁地進出查爾斯王子的住所。直到1996年8月26日，黛安娜王妃與查爾斯王子終於離了婚，隔年8月黛安娜王妃車禍過世，卡蜜拉才逐漸進入王室的生活，最後保守的英國王室也不得不勉強接受查爾斯王子與她的異常執著的愛情並且同意這段婚姻。
當年黛安娜王妃質問兩人婚外情時，查爾斯說「我拒絕成為第一個沒有情婦的威爾斯親王」，不過時代背景不同，當年國王有情婦不稀奇，然而到了現代，這段以黛妃悲劇收場的三角戀，讓卡蜜拉背負長達數十年的小三污名，尤其是當頗具民心的黛妃在36歲死於非命後，更讓英國人民認為卡蜜拉罪該萬死。直到1999年，卡蜜拉和查爾斯才公開了他們的戀情，兩人被拍到從倫敦市中心的麗茲酒店（Rits）一起出來，一切才開始有了轉變。
儘管部分皇室成員仍不願接受她的身分，但2005年卡蜜拉終於熬出頭與查爾斯結婚，做為新的王室成員卡蜜拉的言行舉止也開始受到人們關注，原本背負小三罵名的她積極倡導自己關注的慈善事業與個人興趣，包含支持掃盲慈善機構、動物福利組織和為家庭虐待受害者提供幫助的組織等，此外她也針對婦女的性暴力問題也大聲疾呼，在2021年倫敦演講中，提到當時兩起震撼倫敦社會的女性遭謀殺案件，呼籲男性也要加入「解決性暴力文化的行列」。
卡蜜拉的處事態度也讓她備受讚賞，2010年卡蜜拉與查爾斯的專車行經倫敦街頭抗爭時，卡蜜拉不幸被插入車窗的棍子戳到。事後她在受訪時幽默表示「凡事總有第一次」，被外界認為這是類似女王般王室成員該有的氣度與詼諧，新冠疫情期間她也在Instagram上組織了讀書會，替那些必須關在家中照料孩子們的家長帶來慰藉，卡蜜拉在2020年的一次採訪中也逗趣表示，封城抗疫期間唯一讓她享受的是不必正式著裝的日子，也就是每天可以穿著牛仔褲出入。
不過當時卡蜜拉和查爾斯在2005年以註冊方式結婚時，礙於公眾敏感性，王室僅宣佈卡蜜拉為伴妃（Princess Consort），而不是王后（Queen Consort），然而女王伊莉莎白二世在今年2月登基70周年前夕曾發表聲明，主動表示希望卡蜜拉接受王后頭銜，來自女王的加持更讓她站穩腳步，女王的表態也終於解決了一個多年來的懸而未決的爭論，有媒體形容「王室把自己稱為一間公司，而女王的講話將卡蜜拉名正言順地納入了公司體系。」
當時英國《每日郵報》在社論中表示，卡蜜拉以沉著處事、幽默隨和與仁慈親切的個性面對挑戰，「如今她已成為查爾斯的後盾」，而在女王公開表示希望卡蜜拉受封為王后後，民調也顯示有55％的受訪者支持這項決定，前任皇室幕僚也曾向路透表示，近年來皇室公關的確努力地幫卡蜜拉重建形象，但她展現真實自然的一面才是外界逐漸改觀的原因。