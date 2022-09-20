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iPhone 14 VS iPhone 13 Pro 不會選？實測「少1顆有差」

▲iPhone 14和 iPhone 13 Pro 拍照比拼之下，少一顆鏡頭差異頗大。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14和 iPhone 13 Pro 拍照比拼之下，少一顆鏡頭差異頗大。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-20 13:58:34

iPhone 14和iPhone 13都採用A15晶片，新機登場，前代在通訊行和經銷售也都默默降價，甚至造成了搶購，但該買哪一台還是很難下決定？《NOWnews今日新聞》就針對iPhone 13 Pro和iPhone 14進行民眾最在乎的拍照比較，且因iPhone 14和iPhone 14 Plus兩款拍照功能官網提供的參數是差不多，也能藉此讓想下單10月開賣的iPhone 14 Plus用戶多一項評估。結論先講，記者實測之後只有一個感想就是「少1顆鏡頭真的有差」，如果特別在意拍照品質又想要大螢幕，當然就是選擇6.7吋的iPhone 14 Plus，但有預算考量的話，還是購買iPhone 13 Pro！

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iPhone 14 、iPhone 14 Plus和iPhone 13 Pro都是採用A15晶片，以同樣128GB的容量來看，目前iPhone 14售價為27900元、iPhone 14 Plus售價為31900元。iPhone 13 Pro蘋果官網已經下架，通訊行和網購通路大約在28000~30000元不等，3台價格其實差異都不算大。

之前3C達人廖阿輝認為iPhone 14 Plus 和iPhone 13 Pro最大差別就在於「螢幕大小和相機功能」。我們就實際用iPhone 14和iPhone 13 Pro進行拍照比較，共有5組照片，分別為戶外主鏡頭、3倍變焦、日間人像、夜拍、夜間人像，看看少一顆鏡頭是不是真的有差！

戶外主鏡頭拍攝

iPhone 14和iPhoe 13 Pro都為1200萬畫素鏡頭，實際在光線足夠的戶外進行拍攝，兩款幾乎沒有差異，高低光源的平衡都很不錯，即便背光的牆面也都能看得到細節，較近的草叢處iPhone 14顏色稍稍微偏黃一些，但整體來看兩張真的很難比拼出輸贏。

▲iPhone 14 VS iPhone 13 Pro 拍照比拼。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14(左)， iPhone 13 Pro (右)戶外主鏡頭實拍圖。（圖／記者周淑萍攝）
戶外人像拍攝

兩款手機都有支援人像模式，可以提供散景和景深的控制，意味可以後製去模糊背景，實拍樣張由系統自動判定景深效果。兩台手機拍出來的效果難分軒輊，都相當具有蘋果真實的膚色，背景的景深也很明確。

▲iPhone 14 VS iPhone 13 Pro 拍照比拼。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14(左)， iPhone 13 Pro (右)人像實拍圖。（圖／記者周淑萍攝）
戶外3倍變焦

iPhoe 13 Pro多了一顆1200萬畫素的望遠鏡頭，提供3倍的光學變焦，但iPhone 14 沒有第三顆望遠鏡頭，會是一個關鍵。實際用iPhoe 13 Pro 3倍光學變焦拍攝對比iPhone 14 的3倍數位變焦，可以很明顯的感覺到iPhone 14 的解像力比iPhone 13 Pro差了許多，如果拍照有需要放大倍率這可能需要考慮進去。

▲iPhone 14 VS iPhone 13 Pro 拍照比拼。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14(左)， iPhone 13 Pro (右)3倍變焦實拍圖。（圖／記者周淑萍攝）
戶外夜拍

都具備夜間模式iPhone 14還有光像引擎，實際拍攝出來的樣照可以約略感覺到iPhone 14的整體畫面亮度有稍稍高一些，像是樹葉的地方，而iPhone 13 Pro似乎在像是屋頂、牆面的細節處都有照顧到，但如果不去放大檢視仔細，順順地看兩張照片其實都沒有差異。

▲iPhone 14 VS iPhone 13 Pro 拍照比拼。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14(左)， iPhone 13 Pro (右)夜拍實拍照。（圖／記者周淑萍攝）
夜間人像

iPhone 14沒有提供夜間人像功能，僅能用夜拍模式處理，但就少了一股散景的人像感，iPhone 13 Pro有夜間人像模式，可以拍出更加討喜的夜間人像，對於喜歡人像拍攝的人來說也是個致命傷。

▲iPhone 14 VS iPhone 13 Pro 拍照比拼。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14(左)， iPhone 13 Pro (右)夜間人像實拍照。（圖／記者周淑萍攝）
整體實測5組的拍攝效果，真心的建議，如果對於拍照有要求也喜歡拍照，在3萬以下的預算考量之下，還是購買iPhone 13 Pro，多了望遠鏡頭還有夜拍人像，整體功能比較全面。但反之，想要大螢幕、更長的續航力當然就是選擇6.7吋的iPhone 14 Plus，續航力可以達到26小時，且錄影多了「動作模式」，實際拍攝也的確是有感，畫面穩定度相對高了許多；iPhone 14有6.1吋的螢幕，與iPhone 13 Pro相同，但整體重量輕了許多，很在乎外出攜帶時的輕便性iPhone 14可以列入考量。

▲iPhone 14(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 14重量輕巧且加入了錄影動作模式，能提高錄影的穩定性，但變焦、夜間人像拍攝會成為弱勢。(圖／記者周淑萍攝)
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