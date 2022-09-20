iPhone 14 VS iPhone 13 Pro 不會選？實測「少1顆有差」

我是廣告 請繼續往下閱讀
之前3C達人廖阿輝認為iPhone 14 Plus 和iPhone 13 Pro最大差別就在於「螢幕大小和相機功能」。我們就實際用iPhone 14和iPhone 13 Pro進行拍照比較，共有5組照片，分別為戶外主鏡頭、3倍變焦、日間人像、夜拍、夜間人像，看看少一顆鏡頭是不是真的有差！
戶外主鏡頭拍攝
iPhone 14和iPhoe 13 Pro都為1200萬畫素鏡頭，實際在光線足夠的戶外進行拍攝，兩款幾乎沒有差異，高低光源的平衡都很不錯，即便背光的牆面也都能看得到細節，較近的草叢處iPhone 14顏色稍稍微偏黃一些，但整體來看兩張真的很難比拼出輸贏。
戶外人像拍攝
兩款手機都有支援人像模式，可以提供散景和景深的控制，意味可以後製去模糊背景，實拍樣張由系統自動判定景深效果。兩台手機拍出來的效果難分軒輊，都相當具有蘋果真實的膚色，背景的景深也很明確。
戶外3倍變焦
iPhoe 13 Pro多了一顆1200萬畫素的望遠鏡頭，提供3倍的光學變焦，但iPhone 14 沒有第三顆望遠鏡頭，會是一個關鍵。實際用iPhoe 13 Pro 3倍光學變焦拍攝對比iPhone 14 的3倍數位變焦，可以很明顯的感覺到iPhone 14 的解像力比iPhone 13 Pro差了許多，如果拍照有需要放大倍率這可能需要考慮進去。
戶外夜拍
都具備夜間模式iPhone 14還有光像引擎，實際拍攝出來的樣照可以約略感覺到iPhone 14的整體畫面亮度有稍稍高一些，像是樹葉的地方，而iPhone 13 Pro似乎在像是屋頂、牆面的細節處都有照顧到，但如果不去放大檢視仔細，順順地看兩張照片其實都沒有差異。
夜間人像
iPhone 14沒有提供夜間人像功能，僅能用夜拍模式處理，但就少了一股散景的人像感，iPhone 13 Pro有夜間人像模式，可以拍出更加討喜的夜間人像，對於喜歡人像拍攝的人來說也是個致命傷。
整體實測5組的拍攝效果，真心的建議，如果對於拍照有要求也喜歡拍照，在3萬以下的預算考量之下，還是購買iPhone 13 Pro，多了望遠鏡頭還有夜拍人像，整體功能比較全面。但反之，想要大螢幕、更長的續航力當然就是選擇6.7吋的iPhone 14 Plus，續航力可以達到26小時，且錄影多了「動作模式」，實際拍攝也的確是有感，畫面穩定度相對高了許多；iPhone 14有6.1吋的螢幕，與iPhone 13 Pro相同，但整體重量輕了許多，很在乎外出攜帶時的輕便性iPhone 14可以列入考量。
預購iPhone 14領券折千加碼抽iPad 9
https://shop.jollybuy.com/lpp42