COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

花東鐵道修復狀況一次看　東里站車廂復位需耗時5日

▲運安會已同意東里站車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天。（圖／記者林調遜攝）
▲運安會已同意東里站車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天。（圖／記者林調遜攝）

記者黃仁杰／花蓮報導

2022-09-20 13:46:10

台東強震導致多處道路損毀，台鐵從花蓮到台東路段更是無法營運，台鐵今（20）日公布目前搶修最新狀況，其中毀損相當嚴重的東里站，運安會已同意車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鐵指出，目前花蓮至台東路線不通，已啟動公路客運接駁，比照類火車模式，分為［0952路線花蓮=玉里］沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站。［0953路線玉里=台東］沿途停靠富里、池上、關山、鹿野等站。接駁時間上午6點至下午8點，採整點發車，但由花蓮往台東或台東往花蓮旅客，需在玉里站換乘，並視現場疏運情況機動加開。

搶修情形截至今日上午8點，富源=瑞穗間軌道挫屈已修復完成。三民=玉里間軌道挫屈已修復完成。玉里=東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，需俟軌道復舊後持續搶修。

另東里站運安會已同意車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天。東里=東竹間軌道挫屈嚴重，搶修約需3至5天。東竹=富里間一處方向不整已修復完成，一處軌道挫屈持續搶修中。富里=池上間軌道挫屈已修復完成。瑞源=鹿野間軌道挫屈已修復完成。

橋梁部分，萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待勘察檢測後，再擬搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘察中。

接駁情形部分，台鐵說明，19日全日，共開出公路接駁類火車136輛、接駁人數5,002人。每日花蓮及臺東下午8時以後(含本局北迴線438次、南迴線323次)至翌日上午6時前，考量公路接駁駕駛工時限制，不辦理公路接駁。

至於因受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。

由於花蓮=臺東間受地震影響路線中斷，已購買該區段之車票至路線修復開通前，免收退票手續費。台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。

花東強震毀道路　公總公告最後一處將於中午搶通

交通部再祭類火車因應震災　12站點每日14小時運行

花東強震釀交通受阻　台鐵、觀光局動起來

影／蘇貞昌勘察春日國小　囑咐教育部長全力給予協助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀