花東鐵道修復狀況一次看　東里站車廂復位需耗時5日

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搶修情形截至今日上午8點，富源=瑞穗間軌道挫屈已修復完成。三民=玉里間軌道挫屈已修復完成。玉里=東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，需俟軌道復舊後持續搶修。
另東里站運安會已同意車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天。東里=東竹間軌道挫屈嚴重，搶修約需3至5天。東竹=富里間一處方向不整已修復完成，一處軌道挫屈持續搶修中。富里=池上間軌道挫屈已修復完成。瑞源=鹿野間軌道挫屈已修復完成。
橋梁部分，萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待勘察檢測後，再擬搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘察中。
接駁情形部分，台鐵說明，19日全日，共開出公路接駁類火車136輛、接駁人數5,002人。每日花蓮及臺東下午8時以後(含本局北迴線438次、南迴線323次)至翌日上午6時前，考量公路接駁駕駛工時限制，不辦理公路接駁。
至於因受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。
由於花蓮=臺東間受地震影響路線中斷，已購買該區段之車票至路線修復開通前，免收退票手續費。台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。