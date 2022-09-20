陳時中聲量王、黃珊珊好感度高？柯文哲：看看2020韓國瑜
2022年九合一選戰在即，其中首都台北市長選戰格外被外界所關注。而根據各家民調顯示，三名台北市長參選人都各有領先項目，其中國民黨參選人蔣萬安支持度最高，民進黨參選人陳時中則是聲量最高，至於無黨籍參選人黃珊珊則是好感度最高。而針對陳時中聲量最高一事，台北市長柯文哲今（20）日則意有所指表示「你看看2020選總統的時候，韓國瑜聲量也很高，絕對比蔡英文高。」
柯文哲今日上午參與北市府電動公車記者會，並於會後接受媒體訪問。被問到918花東大地震後，大家都開始關注北市老屋都更相關議題，三名台北市長參選人也都再次強調自己的政見。對此柯文哲則表示，目前北市府針對危老建築的重建，以核准的案例數來說，是其他五個直轄市加起來的1.4倍，畢竟在面對地震，大家對於居住安全的要求更高。
柯文哲強調，只是光喊口號沒有太大用處，還是要回歸到執行力，必須很誠懇地去面對每個都更業者遇到的問題，一條一條解決掉，「目前台北市在既有的基礎上，聽取外界意見再繼續往前進即可。」柯文哲強調，執行力才是最重要，喊口號大家都會，執行力才是真正的關鍵，要去檢查每一個人的執行力怎麼樣。
而現場記者詢問，近日來的多份民調顯示，民進黨參選人陳時中是聲量最高的參選人，黃珊珊則是好感度最高，聲量跟好感度哪個能換選票？對此柯文哲則意有所指表示，2020年總統大選時，韓國瑜的聲量也很高，絕對比後來當選總統的蔡英文還高，「聲量高是好事，但是有時候如果淪為被人家嘲笑的對象，那還是得不償失。」