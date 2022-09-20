謝國樑推樂齡友善政見 喊「老大人五夠讚」

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（20）日在臉書發文提出樂齡友善政策，包含醫養結合一條龍、中低收入戶長照費用全額補助、整合資源推出長期交通整合服務平台、銀幼逗陣商店提供老幼食衣住行服務及活化志工銀行注入青年力量的「老大人五夠讚」政見，期望未來在公私協力合作下，以創新的方式提升長者照護環境，減輕照護長者家庭的負擔，讓市民朋友都能擁有輕鬆自在的生活。
謝國樑表示，未來日照中心將規劃與更多公、私立醫院，甚至是與衛生所結合，其中更包含先前提出的閒置校舍與未來基隆捷運沿線發展的公設回饋，都可以作為日照中心的據點，「打造醫養一條龍的日照中心」，並規劃延長日照中心營業時間，差額時間將由政府補助，降低通勤族返家的時間壓力與減輕照護長者家庭的負擔；還有規劃提高中低收入戶使用日照中心，預計全額補助降低照護家庭的經濟負擔。
謝國樑也指出，未來規劃將公車全面替換為低底盤公車，方便長者上下車，還有針對行動不變的長者，擴增長期照顧交通接送服務補助費用，提升民間業者提高接送長者的意願；加上導入無障礙計程車叫車系統等功能，讓長者及照護家庭能夠擁有更便利、快速的預約系統，建構基隆一個友善的長照交通環境。
謝國樑最後提到，許多社區、鄰里都有提供長者關懷的服務，包含送餐、協助就醫、到府關懷等等，但比較難看見年輕人的身影，將規劃融入新北「佈老志工銀行」的機制，注入青年的力量，整合並擴增志工資源，藉由鼓勵志工年輕化，補足現有志工體系的不足，共同打造樂齡友善城市。