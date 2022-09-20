抗癌天使潘盈希病逝 鄭運鵬憶與蔡英文、蔡想想同樂過往
抗癌小天使潘盈希前日因腦癌病逝，各界感到惋惜。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（20）日談到自己認識潘盈希一家的過程，也回憶與潘盈希一同前往總統官邸，與總統蔡英文的貓咪蔡想想同樂的時光。鄭運鵬說，潘盈希是一位抗癌小畫家，她的創作帶給很多人鼓勵，謝謝她帶給世界的溫暖能量，現在潘盈希飛往更寬闊光明的天空了，願她安息。
鄭運鵬表示，之所以會認識潘盈希，是因為她在今年5月確診，其爸媽擔心延誤腦癌放射性實驗治療，所以焦急地在臉書上發布千字文求救。他輾轉得知後，聯絡台北榮總、桃園市長鄭文燦，最後順利解決問題，讓妹妹獲得妥善的治療照顧。
鄭運鵬說，在此之後，潘爸爸和潘盈希送了一幅父女合作的油畫給他，圖片是父女共同完成的初號機，潘盈希當時還跟他分享了二個心願，其中一個是去看蔡想想。
鄭運鵬表示，感謝蔡英文得知後大力幫忙，協力完成小妹妹的心願，另一個願望是他能力未及的登上玉山，國防部以出乎他想像的VR設備幫潘盈希完成了心願，鄭文燦也特別安排大溪熱氣球嘉年華，讓妹妹一家可以享受到一段小小天空之旅。
鄭運鵬說，現在潘盈希飛往更寬闊光明的天空了。潘盈希是一位抗癌小畫家，她的創作帶給很多人鼓勵，謝謝她帶給世界的溫暖能量，願她安息。