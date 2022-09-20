父病逝無依靠！彰化12歲兄妹半個月沒洗澡 三餐都成問題
彰化一對就讀小五、小六的兄妹，兩兄妹正值成長期，最需要父母親的陪伴，不過他們在小小年紀就失去依靠；小兄妹先是在去年面對父母親離婚，由41歲的父親獨自扶養，未料，父親昨（19）日因腸胃道出血而休克病逝，家中早已被斷水斷電，更沒錢繳學費、洗澡都成問題，連喪葬費也無著落，處境相當可憐；對此，彰化縣社會處表示，上星期小兄妹全家已列低收入戶，未來將會全力照顧小兄妹，讓他們安心長大。
據了解，彰化這對兄妹父母親去年離婚，當時媽媽就表示要「放棄小孩的撫養權」，也不願回來，兄妹和爸爸同住，三個人相依為命；未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，在昨天病逝，現在兄妹由大伯照顧，但是大伯經濟狀況也不好，未來處境令人擔憂。
議員賴清美前往關懷，小朋友住家已經被停水兩個多月，生活不好過，連三餐都有問題，現在又要面對籌措父親的喪葬費用，更是讓他們無助。
社會處表示，這對小兄妹與父親是政府長期關懷對象，是列冊的中低收入戶，已經多次協調斷水、斷電，最近半個月再因積欠水費被斷水，小孩都是提著桶子去加水站投幣取水，再拿回家加熱洗澡。
社會處指出，目前指派社工督導至個案家中關懷並致贈急難慰問金，和美區家庭福利服務中心將協助個案喪葬事宜，並全力協助兒少生活及就學恢復穩定。（編輯：孫唯容）