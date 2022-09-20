池上強震觸動玉里斷層很奇怪？學者：恐還有6.5以上地震
台東池上前（18）日下午發生芮氏規模6.8強震後，一連串餘震接續發生，其中又以昨（19）日上午10時07分出現規模5.9、位於花蓮卓溪的餘震令人印象深刻，氣象局地震測報中心主任陳國昌認為，這次應該是地殼「一次將能量大量釋放」，屬於正常現象。不過台大地質科學系教授陳文山認為，5.9餘震是6.8主震觸動到「中央山脈斷層玉里段」衍生，但這樣的情況其實「有點奇怪」，擔憂玉里段往北沿伸還會有更大的地震發生，因為該段40~50年來地震數極少，多年累積下來能量又多，一次規模僅5.9「有點太小了」，若未來真有強震發生，規模可能會直達6.5以上，應該要特別留意。
陳文山表示，此次地震他將所謂的「中央山脈斷層」分為南端的「初鹿段」和北邊的「玉里段」，而18日的6.8強震，在初鹿段應該已經是強度最上限，因此氣象局稍早提到地震情況緩和，若是針對南端的初鹿段，確實是合理且在預估內的，理論上該段不會再有更大的地震出現。
不過若視角來到昨日上午被觸動的「玉里段」，陳文山認為應該要將其分別討論，由於北邊這段一直以來都沒有什麼地震發生，因此突然被影響，其實很特別，若玉里段被觸動到，理論上來說，它長時間累積相當多能量，只有一起規模5.9的地震，以地質特性來說「真的有點小」，此外，玉里段長度約40～50公里，累積的能量和南端的初鹿段應該也差不多，所以不排除可能會再有規模6.5以上地震發生的機率，才能讓他能量完全釋放。
而針對此次台東地震，陳國昌表示，目前台東地震的整體序列已走到尾聲，推測未來還會有餘震，但頻率將繼續拉長，從1天1~3次變成1週1次，大約1個月的時間就能完全結束，今明兩天是主震發生後的第2、第3天，因此仍不排除有規模5以上的地震發生，但機率已經非常低。