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疫苗買貴70億？莊人祥揭採購「3變數」駁斥：莫須有指控

▲發言人莊人祥說明疫苗採購價格的「3變數」。（圖／指揮中心）
▲發言人莊人祥說明疫苗採購價格的「3變數」。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-20 15:59:21

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增44,747例COVID-19確定病例，分別為44,500例本土個案及247例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。而在防疫記者會上，發言人莊人祥被問到外傳「疫苗買貴70億」的說法，莊人祥嚴正駁斥，指出疫苗採購價格有諸多影響，並舉出影響採購價的「3變數」，強調同仁操守不容質疑，說採購有貪瀆是莫須有的指控。

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有媒體報導，用「平均疫苗價格」試算出台灣疫苗總量的採購金額為335.4億元，而指揮中心之前公布的金額則是408.6億，質疑其中價差多達70億元，涉有貪瀆疑雲。

對此，莊人祥表示不清楚媒體報導所引述的來源為何，但所謂的疫苗均價，實務上在採購時會受到「採購劑量」、「採購時機」、採購國是否為「低中收入國家」等影響，莊人祥嚴正駁斥疫苗採購有涉及貪瀆，強調這是莫須有的指控，相關同仁為了採購疫苗都十分努力，操守不容質疑。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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