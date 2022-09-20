不敢花錢！年輕人流行「十元餐」　中國經濟邁向衰退

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一名住在上海的39歲行銷顧問Doris Fu過去曾有這些美好想像，但近來也像很多20幾至30幾歲的年輕人一樣，開始削減支出。她表示「我不再去做美甲、做頭髮，停用法國紀梵希的粉餅，改用中國品牌花西子。過去我每個月看兩場電影，疫情爆發後，我從未踏進電影院。」
像Doris Fu這樣減少消費已經變成普遍現象，而這股「節儉風」在中國年輕人之間蔓延開來，在經過網紅的大力提倡之下，又形成一種推波助瀾之勢，這些網紅在網路上分享低成本生活的方式、分析省錢的竅門。但大眾消費佔中國GDP一半以上，年輕人減少消費對於中國經濟來說，成為了猛烈一擊。
中國市場研究集團（CMR）主任卡文德（Benjamin Cavender）表示，「我們觀察這裡的市場消費行為已有16年之久，當前年輕人的消費情形，是我看到的最令人擔心的。」
但在中國實施清零政策之下，連帶掀起嚴格的封城措施、旅行限制和大規模檢測，對中國經濟造成嚴重打擊，而中國當局對大型科技公司打壓，也對年輕人就業影響造成衝擊。根據官方數據，在8月16至24歲青年失業率達18.7％，部分年輕人被迫減薪，尤其是零售和電商部門，今年第1季38個大城市的平均工資下降1％，造成許多年輕人寧願儲蓄也不願消費。
目前中國年輕人正由崇尚消費轉向節儉，就如同上一輩人的消費觀念，但不同的是，有許多人在網路上分享節儉經驗。
一名20多歲的杭州女性靠著在小紅書以及影音平台bilibili上分享上百個「如何製作10元晚餐」的影片，獲得了數十萬粉絲。不僅是影片，在討論區裡頭如「如何用1600元人民幣在上海生活1個月」等與省錢相關的話題也十分熱門。
一名28歲女性Yang Jun，2019年時在社群網站豆瓣網開設1個名為「低消費研究所」的群組，吸引逾15萬名粉絲。Yang Jun稱他在疫情爆發前深陷信用卡債務，現在自己正在減少開銷，並且在二手網站上賣自己的隨身物品來換取現金。
Yang Jun表示，「疫情讓大家感到悲觀，你不能像以前一樣，隨心所欲地花你賺的錢，然後在下個月把花掉的錢再賺回來。」她透露現在她已經改掉每天喝1杯星巴克咖啡的習慣，並且將化妝品法國紀梵希（Givenchy）品牌換成中國品牌，稱可以節省60%的開支。
《路透》向紀梵希的母公司以及星巴克詢問，他們皆表示，上一季度在中國的銷售額急劇下降。
中國在今年第2季經濟GDP成長率僅0.4％，專家表示，離衰退僅咫尺之遙。香港大學商學院金融學講座教授陳志武表示，「由於找工作困難和經濟下行壓力大，年輕人出現了從未體驗過的不安全感和不確定感。」