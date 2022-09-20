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不敢花錢！年輕人流行「十元餐」　中國經濟邁向衰退

▲中國經濟重創，在失業率攀高的情況下，中國年輕人不敢揮霍，傾向將錢存起來。（圖／翻攝 Japan Times ）
▲中國經濟重創，在失業率攀高的情況下，中國年輕人不敢揮霍，傾向將錢存起來。（圖／翻攝 Japan Times ）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-20 14:40:192022-09-20 15:29:34

新冠肺炎疫情在2年前爆發後，中國當局隨即大規模進行封城，直至現在仍堅持繼續實行清零政策，但封鎖措施重創國內經濟，再加上當局對大型科技公司監管打壓，以及房地產市場低迷，導致經濟增長放緩，青年失業率不斷攀升，讓中國年輕人只能縮衣節食，無法闊綽花錢，甚至「省錢料理」還成為了新流行。由於消費支出佔中國GDP一半以上，在社會風氣轉樣節儉的同時，中國經濟也正面臨危機。

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根據《路透社》報導，在疫情大流行之前，中國年輕人都有著富足的未來憧憬，開新車、住新房，以及美食或是度假，但隨著疫情爆發，經濟嚴重受創，青年失業率居高不下，房地產市場接連爆類的情況之下，縮衣節食並且盡可能儲蓄現金成為中國年輕人的「新流行」。

一名住在上海的39歲行銷顧問Doris Fu過去曾有這些美好想像，但近來也像很多20幾至30幾歲的年輕人一樣，開始削減支出。她表示「我不再去做美甲、做頭髮，停用法國紀梵希的粉餅，改用中國品牌花西子。過去我每個月看兩場電影，疫情爆發後，我從未踏進電影院。」

像Doris Fu這樣減少消費已經變成普遍現象，而這股「節儉風」在中國年輕人之間蔓延開來，在經過網紅的大力提倡之下，又形成一種推波助瀾之勢，這些網紅在網路上分享低成本生活的方式、分析省錢的竅門。但大眾消費佔中國GDP一半以上，年輕人減少消費對於中國經濟來說，成為了猛烈一擊。

中國市場研究集團（CMR）主任卡文德（Benjamin Cavender）表示，「我們觀察這裡的市場消費行為已有16年之久，當前年輕人的消費情形，是我看到的最令人擔心的。」

但在中國實施清零政策之下，連帶掀起嚴格的封城措施、旅行限制和大規模檢測，對中國經濟造成嚴重打擊，而中國當局對大型科技公司打壓，也對年輕人就業影響造成衝擊。根據官方數據，在8月16至24歲青年失業率達18.7％，部分年輕人被迫減薪，尤其是零售和電商部門，今年第1季38個大城市的平均工資下降1％，造成許多年輕人寧願儲蓄也不願消費。

目前中國年輕人正由崇尚消費轉向節儉，就如同上一輩人的消費觀念，但不同的是，有許多人在網路上分享節儉經驗。

一名20多歲的杭州女性靠著在小紅書以及影音平台bilibili上分享上百個「如何製作10元晚餐」的影片，獲得了數十萬粉絲。不僅是影片，在討論區裡頭如「如何用1600元人民幣在上海生活1個月」等與省錢相關的話題也十分熱門。

一名28歲女性Yang Jun，2019年時在社群網站豆瓣網開設1個名為「低消費研究所」的群組，吸引逾15萬名粉絲。Yang Jun稱他在疫情爆發前深陷信用卡債務，現在自己正在減少開銷，並且在二手網站上賣自己的隨身物品來換取現金。

Yang Jun表示，「疫情讓大家感到悲觀，你不能像以前一樣，隨心所欲地花你賺的錢，然後在下個月把花掉的錢再賺回來。」她透露現在她已經改掉每天喝1杯星巴克咖啡的習慣，並且將化妝品法國紀梵希（Givenchy）品牌換成中國品牌，稱可以節省60%的開支。

《路透》向紀梵希的母公司以及星巴克詢問，他們皆表示，上一季度在中國的銷售額急劇下降。

中國在今年第2季經濟GDP成長率僅0.4％，專家表示，離衰退僅咫尺之遙。香港大學商學院金融學講座教授陳志武表示，「由於找工作困難和經濟下行壓力大，年輕人出現了從未體驗過的不安全感和不確定感。」

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