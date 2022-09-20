桂綸鎂《圖鑑》戀9男　車震「小霍建華」：肉體不同刺激

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鳳小岳繼《女朋友。男朋友》後與桂綸鎂再續前緣，開心表示在拍攝現場有種老朋友重逢的熟悉感，與桂綸鎂拍戲空檔更是抓緊機會聊天。鳳小岳說過去曾出演過霸道總裁類型的角色，但為了桂綸鎂馬上答應接演，笑說自己私下與霸道總裁差很多，但在《台北女子圖鑑》會呈現「海歸型」的霸道總裁。
說到與桂綸鎂合作的心得，夏于喬和林思宇都表示與桂綸鎂拍戲前，對她的印象就是女神般的存在，第一次在劇組看到桂綸鎂，兩人都有種粉絲近距離看到偶像的超現實感，反倒是桂綸鎂立刻給予笑容和擁抱，迅速營造「閨密感」，只有王柏傑哀怨說：「我戲裡戲外都沒有抱到。」
陸明君飾演桂綸鎂的職場心靈導師，印象最深刻的是跟鳳小岳吵架的戲，「我跟小岳是第一次合作，然後我們聊了很多跟表演有關經驗，他有一個workshop，我跟他分享自己在workshop學到東西，所以一起演這場戲的時候，反而很自由、很real，我覺得跟他的爭執也很real，沒有硬要表現。」
「五月天」石頭在影片中提到，跟桂綸鎂有非常激烈的對手戲，讓人產生無限想像。張孝全在戲中是不婚主義者，他說與桂綸鎂再次合作有默契，話鋒一轉又拿好友王柏傑開玩笑：「雖然我們的篇幅很短，但他的嘴巴還是一樣的很賤。」
王柏傑入圍金鐘獎迷你劇集電視電影最佳男主角，他笑說：「你看楊祐寧入圍兩個多壞，紅毯第一帥就是楊祐寧，他一定花枝招展。」女友謝欣穎無緣入圍，他沒有特別安慰：「她經歷比我還豐富，所以反而是她在恭喜我。」《台北女子圖鑑》將於9月21日在Disney+上線。