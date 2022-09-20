2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

桂綸鎂《圖鑑》戀9男　車震「小霍建華」：肉體不同刺激

▲左起林思宇、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑出席《台北女子圖鑑》上線發布記者會。（圖／記者羅凌筠攝）
▲左起林思宇、桂綸鎂、夏于喬、王柏傑出席《台北女子圖鑑》上線發布記者會。（圖／記者羅凌筠攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-09-20 14:54:082022-09-20 14:58:32

Disney+《台北女子圖鑑》今（20）日舉行上線發布記者會，女主角桂綸鎂劇中和9個男演員展開不同戀情，甚至與神似霍建華的27歲宋柏緯激情車震，被問到哪段戀愛演起來最過癮？桂綸鎂表示：「我覺得每個戀愛片段都非常有意思，都有自己的張力和故事性，有的是肉體，有的是精神層面，都有不同刺激。」講到精神層面時往鳳小岳方向看去，惹鳳小岳狐疑：「我不是肉體嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王柏傑在戲中是桂綸鎂的青梅竹馬，雖然認識桂綸鎂多年，卻是他們第一次合作拍戲，王柏傑說看到桂綸鎂進入角色的另一種面貌，讓他印象深刻。桂綸鎂也說王柏傑是她在劇中最有火花的，形容他像大樹般守候她，為她遮蔭、給她依靠，是個安靜且沉穩的存在。

鳳小岳繼《女朋友。男朋友》後與桂綸鎂再續前緣，開心表示在拍攝現場有種老朋友重逢的熟悉感，與桂綸鎂拍戲空檔更是抓緊機會聊天。鳳小岳說過去曾出演過霸道總裁類型的角色，但為了桂綸鎂馬上答應接演，笑說自己私下與霸道總裁差很多，但在《台北女子圖鑑》會呈現「海歸型」的霸道總裁。

說到與桂綸鎂合作的心得，夏于喬和林思宇都表示與桂綸鎂拍戲前，對她的印象就是女神般的存在，第一次在劇組看到桂綸鎂，兩人都有種粉絲近距離看到偶像的超現實感，反倒是桂綸鎂立刻給予笑容和擁抱，迅速營造「閨密感」，只有王柏傑哀怨說：「我戲裡戲外都沒有抱到。」

陸明君飾演桂綸鎂的職場心靈導師，印象最深刻的是跟鳳小岳吵架的戲，「我跟小岳是第一次合作，然後我們聊了很多跟表演有關經驗，他有一個workshop，我跟他分享自己在workshop學到東西，所以一起演這場戲的時候，反而很自由、很real，我覺得跟他的爭執也很real，沒有硬要表現。」

「五月天」石頭在影片中提到，跟桂綸鎂有非常激烈的對手戲，讓人產生無限想像。張孝全在戲中是不婚主義者，他說與桂綸鎂再次合作有默契，話鋒一轉又拿好友王柏傑開玩笑：「雖然我們的篇幅很短，但他的嘴巴還是一樣的很賤。」

王柏傑入圍金鐘獎迷你劇集電視電影最佳男主角，他笑說：「你看楊祐寧入圍兩個多壞，紅毯第一帥就是楊祐寧，他一定花枝招展。」女友謝欣穎無緣入圍，他沒有特別安慰：「她經歷比我還豐富，所以反而是她在恭喜我。」《台北女子圖鑑》將於9月21日在Disney+上線。
 

「火焰腿女神」套T字泳褲　一轉背面美臀無所遁形

肝連妹應援角色扮演驚豔球場！網讚：完勝啦啦隊女神

桂綸鎂10大男友全天菜！《女子圖鑑》金句打中北漂族

桂綸鎂睽違14年重返螢光幕！《女子圖鑑》演員大咖雲集

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀