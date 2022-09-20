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vivo V25系列搶攻自拍　前鏡頭搭載「人眼對焦」不失焦

▲vivo 今(20)日在台發表新機V25 5G系列，針對人像、自拍更進化。（圖／官方提供）
▲vivo 今(20)日在台發表新機V25 5G系列，針對人像、自拍更進化。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-20 15:19:02

vivo持續往自拍市場進攻，今(20)日在台發表V系列新機V25 5G以及V25 Pro 5G，賣點鎖定在自拍的前鏡頭，具備5000萬畫素人眼定焦鏡頭，更能精準自拍美照，並支援多種錄影、自拍模板等。V25 Pro 5G售價17,990元起、V25 5G售價14,990元起，即日起至9/30開放預購，最高可享近15,000元預購好禮，10/1起正式開賣，同步推出vivo TWS Air真無線藍牙耳機，售價1990元。

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vivo V25 5G系列皆搭載6400萬OIS超感光主鏡頭，升級旗艦級的OIS光學防手震，同時全新推出微影片功能，內建8種主題與音樂，一鍵拍出Vlog短片，同時擁有15種人像風格、9種美妝模式、26種美顏及6種光影風格、144種姿勢模板以及vivo獨創的4種人像虛化光斑，大玩AI不手軟。

高規款的V25 Pro 5G加入全新RAW HDR演算法，提供極夜模式、夜景人像等，讓夜拍品質能再次提升。採用天璣1300處理器，性能比上一代提升10%；擁有4830mAh電量搭配66Ｗ極速閃充。搭載6.56吋120Hz超高刷新率及300Hz超高觸控採樣率雙曲面螢幕，延續上一代光致變色背蓋設計，可隨著光照強弱呈現不同的機身色彩。

一般款的V25 5G則強打自拍功能，配置業界同價位段最高5000萬AF人眼定焦前置鏡頭，還結合AI科技，對皮膚細節進行增強，使毛髮更清晰，皮膚紋理更有質感，輕鬆拍出媲美專業攝影的人像質感大片。採用MediaTek Dimensity 900處理器，螢幕為6.44吋採用2.5D經典平直中框設計，Fluorite AG螢石玻璃磨砂工藝不沾指紋也提高手感。

同場加映推出vivo TWS Air真無線藍牙耳機，採用半入耳式設計，擁有DeepX 2.0立體音效，提供3種不同音樂風格自由切換。支援14.2mm澎湃清晰單元，搭載雙麥AI通話降噪，最高降噪可達45%，即使身處嘈雜街頭通話品質一樣清晰無比。3.5g羽量級重量，小而巧的尺寸較前代縮短4mm，以及長達25小時的超長續航力，全天候配戴無負擔，安心盡賞美妙音樂。共推出雲白、墨藍兩色，售價1,990元，即日起開賣。

▲vivo V25 5G。（圖／官方提供）
▲V25 Pro 5G加入採用天璣1300處理器，性能比上一代提升10%，並配置全新RAW HDR演算法，提供極夜模式、夜景人像等，讓夜拍品質能再次提升。（圖／官方提供）
▲vivo V25 5G。（圖／官方提供）
▲vivo V25 5G強打自拍，配置5000萬AF人眼定焦前置鏡頭，自拍不失焦。（圖／官方提供）
▲vivo V25 5G。（圖／官方提供）
▲vivo TWS Air真無線藍牙耳機採用半入耳式設計，搭載雙麥AI通話降噪，最高降噪可達45%，售價1,990元，即日起開賣。（圖／官方提供）

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