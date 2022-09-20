vivo V25系列搶攻自拍　前鏡頭搭載「人眼對焦」不失焦

vivo持續往自拍市場進攻，今(20)日在台發表V系列新機V25 5G以及V25 Pro 5G，賣點鎖定在自拍的前鏡頭，具備5000萬畫素人眼定焦鏡頭，更能精準自拍美照，並支援多種錄影、自拍模板等。V25 Pro 5G售價17,990元起、V25 5G售價14,990元起，即日起至9/30開放預購，最高可享近15,000元預購好禮，10/1起正式開賣，同步推出vivo TWS Air真無線藍牙耳機，售價1990元。
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vivo V25 5G系列皆搭載6400萬OIS超感光主鏡頭，升級旗艦級的OIS光學防手震，同時全新推出微影片功能，內建8種主題與音樂，一鍵拍出Vlog短片，同時擁有15種人像風格、9種美妝模式、26種美顏及6種光影風格、144種姿勢模板以及vivo獨創的4種人像虛化光斑，大玩AI不手軟。
高規款的V25 Pro 5G加入全新RAW HDR演算法，提供極夜模式、夜景人像等，讓夜拍品質能再次提升。採用天璣1300處理器，性能比上一代提升10%；擁有4830mAh電量搭配66Ｗ極速閃充。搭載6.56吋120Hz超高刷新率及300Hz超高觸控採樣率雙曲面螢幕，延續上一代光致變色背蓋設計，可隨著光照強弱呈現不同的機身色彩。