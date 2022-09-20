籃球／阿提諾仍在適應中華隊球風　桑茂森：我們打比較快

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次跨聯盟賽，阿提諾也有隨著中華培訓隊一起參賽，首場比賽面對老東家臺南台鋼獵鷹，他繳出20分、17籃板、2抄截和2阻攻的全面數據，不過進攻端除了強硬的二次進攻之外，其他手段的效率仍有待提升，且罰球9罰4中的命中率也仍不理想。
桑茂森表示，其實阿提諾在隔離後加入球隊也才一個多禮拜，顯然還沒到最佳狀態，加上他之後馬上要投入到職業賽事之中，也是希望能透過這屆比賽讓他調整到該有的水準。
「因為他在這些年輕球員中，也算是相對較成熟，我們也是希望他能帶領其他人。」桑茂森說，阿提諾在領導球隊方面還做得很不錯，體能方面就必須等待他在調整一下。
至於阿提諾目前在融入前後幾支中華隊隊形方面遇到的問題，桑茂森認為其實前者做得並不差，只是球隊必須要找到一個方式看如何來使用他。「他加入最重要的就是補強我們禁區最弱的一環，在攻守上給球隊更大的安定感，今天(首場比賽)他在內線是有存在感的，希望他能把這種表現延伸到國際賽上。」
桑茂森繼續補充說，「可能他對我們的打法還不算太熟悉，畢竟我們打得球風比較快，他的攻擊範圍——接近籃框的能力並沒有很好，不過他在禁區內的一些拋投和鉤射很不錯。」
此前幾任中華隊教練在談及阿提諾這名歸化時，都認為他和前任的戴維斯風格比較不同，因此雙方需要一些時間來磨合。