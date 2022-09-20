黃珊珊、李鴻源談防災型都更　陳時中辦公室斥：大錯特錯

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管碧玲說，營建署在民進黨執政後所做的規劃，不是採用「土壤液化潛勢區」的概念，而是朝向「危險及老舊建築」與「耐震能力」作為核心概念，並且建構了「居住安全」的政策，完成立法，也執行很久了。政府發展出的政策是「危險與老舊建築物加速重建條例」，各縣市都做了很多，黃珊珊也拿危老重建當作政績在宣傳，李鴻源無視於此，黃珊珊懵懵懂懂，也不了解前因後果。
管碧玲進一步表示，危老重建的制度有了，進一步必須要發展科學的方法，讓政府可以主動找出耐震能力潛在不足的對象，主動調查鑒定，主動規劃更新。陳時中知道方向，因此諮詢的專家學者中，已經有團隊發展出十分科學的推估，針對居住安全與公共安全的角度，已經找出台北市每一戶有潛在耐震不足問題的對象。
管碧玲表示，陳時中當市長，會無縫接軌，立即知道要從何處下手，有效處理居住安全的問題。未來會針對整宅、海砂屋、列管的危險建築等三大範疇，優先主動規劃公辦都更；另外就是針對前述研究所掌握的有潛在耐震能力不足問題的建築物，展開調查鑑定、規劃更新，其中公寓佔62%，將是優先協助的對象。
管碧玲強調，陳時中的政策團隊專業務實，看到其他參選人一個空泛地打高空，一個左依右靠，陳時中的政策團隊更感到責任重大。