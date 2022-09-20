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黃珊珊、李鴻源談防災型都更　陳時中辦公室斥：大錯特錯

▲黃珊珊談及都更議題，被綠營直指不瞭解狀況。（圖／記者黃宣尹攝）
▲黃珊珊談及都更議題，被綠營直指不瞭解狀況。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-20 15:07:53

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（20）日與前內政部長李鴻源聲稱，未來當選將推動防災型都更，民進黨參選人陳時中辦公室政策小組總召集人管碧玲下午表示，所有的都更都可以算是防災型都更，因為都更後的房子，都有防災的能力。因此，陳時中提出的都更政策，更重視「居住安全」的概念，而不用「防災型都更」概念。

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管碧玲表示，黃珊珊不了解「耐震能力」才是「居住安全」的核心概念，土壤液化潛勢區內，不是所有建築物耐震能力都不足，土壤液化潛勢區外，耐震能力不足的建築物也很多。李鴻源「防災型都更」的概念，從2013年就講到現在，為什麼執行不出來？難道真的是政府不願意做嗎？陳時中團隊很清楚，其實是因為做了錯誤的定義，連行政機關都把它當作一個錯誤，「李鴻源大錯特錯」。

管碧玲說，營建署在民進黨執政後所做的規劃，不是採用「土壤液化潛勢區」的概念，而是朝向「危險及老舊建築」與「耐震能力」作為核心概念，並且建構了「居住安全」的政策，完成立法，也執行很久了。政府發展出的政策是「危險與老舊建築物加速重建條例」，各縣市都做了很多，黃珊珊也拿危老重建當作政績在宣傳，李鴻源無視於此，黃珊珊懵懵懂懂，也不了解前因後果。

管碧玲進一步表示，危老重建的制度有了，進一步必須要發展科學的方法，讓政府可以主動找出耐震能力潛在不足的對象，主動調查鑒定，主動規劃更新。陳時中知道方向，因此諮詢的專家學者中，已經有團隊發展出十分科學的推估，針對居住安全與公共安全的角度，已經找出台北市每一戶有潛在耐震不足問題的對象。

管碧玲表示，陳時中當市長，會無縫接軌，立即知道要從何處下手，有效處理居住安全的問題。未來會針對整宅、海砂屋、列管的危險建築等三大範疇，優先主動規劃公辦都更；另外就是針對前述研究所掌握的有潛在耐震能力不足問題的建築物，展開調查鑑定、規劃更新，其中公寓佔62%，將是優先協助的對象。

管碧玲強調，陳時中的政策團隊專業務實，看到其他參選人一個空泛地打高空，一個左依右靠，陳時中的政策團隊更感到責任重大。

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