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羽球場崩塌登CNN　藍委酸：看好了世界、桃園只示範一次

▲八德國民運動中心羽球場天花板因地震崩塌，鄭麗文今發文酸說「看好了世界，桃園只示範一次」。 （圖／NOWnews資料照）
▲八德國民運動中心羽球場天花板因地震崩塌，鄭麗文今發文酸說「看好了世界，桃園只示範一次」。 （圖／NOWnews資料照）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-20 15:37:21

東部日前發生強震，導致桃園八德國民運動中心羽球場天花板崩塌，引在野黨怒轟是「豆腐渣工程」，崩塌畫面甚至登上美國《有線電視新聞網》（CNN）。對此，國民黨立委鄭麗文今（20）日在臉書發文酸說「看好了世界，桃園只示範一次」，痛批民進黨出事就甩鍋國民黨。她也提到，桃園市建設早在2020、2021年就曾出現問題，市府團隊只會道歉、改進，卻沒有痛定思痛。

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9月18日東部發生規模6.8級強震，全台感受強烈，其中桃園3級震度，讓才剛裝修完的桃園羽球場天花板輕鋼架崩塌，導致1名運動民眾受傷送醫。由於天花板如骨牌般一片一片掉落，衝擊畫面甚至登上美國CNN。

鄭麗文今在臉書發文表示，基本上專家學者、民眾都認為桃園在歷史上幾乎沒大地震紀錄是「全台最安全的桃園市」。她進一步引用中央大學地球科學系顏宏元教授的話指出，桃園屬台地的地形，地層多由礫石層、鵝卵石堆積而成，地質堅硬不易受場址效應影響，震波也不容易被放大，有時甚至會出現地震波抵達桃園時，會沿大漢溪等地質較軟區域轉彎繞道，「但即使地震轉彎，運動中心天花板還是垮了」。

鄭麗文痛批，先是新竹棒球場豆腐渣工程導致球員受傷，現在桃園國民運動中心天花板又崩塌，這是所謂的有政府好安心？執政黨拿著人民納稅錢蓋東蓋西，結果卻連連出包，造成民眾受傷。鄭麗文也酸，明明可避免，不及時預防卻要等到事故發生，才要連連致歉？

質疑民進黨出事還甩鍋，鄭麗文表示，千錯萬錯都國民黨的錯，說外包廠商是救國團負責，難道民進黨失智列車又出發？不知道場館建設、外包營運是兩碼子事？這一震更直接讓羽球場天花板登上美國CNN，這是不是另類的讓世界看見桃園？ 

最後，鄭麗文也盤點鄭文燦任桃園市長期間，建設問題就已不斷出包，包括2020年平鎮文化停車場坍塌釀1死2傷的慘劇、楊梅區公所行政大樓2021年8月因颱風地下水位上升，導致結構體上浮45公分。鄭麗文直言，明明桃園在建設上早就有問題，市府團隊卻沒有痛定思痛，下定決心要做稽查，只會道歉、說會改進，就問，到底改在哪裡？

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