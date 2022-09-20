羽球場崩塌登CNN　藍委酸：看好了世界、桃園只示範一次

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭麗文今在臉書發文表示，基本上專家學者、民眾都認為桃園在歷史上幾乎沒大地震紀錄是「全台最安全的桃園市」。她進一步引用中央大學地球科學系顏宏元教授的話指出，桃園屬台地的地形，地層多由礫石層、鵝卵石堆積而成，地質堅硬不易受場址效應影響，震波也不容易被放大，有時甚至會出現地震波抵達桃園時，會沿大漢溪等地質較軟區域轉彎繞道，「但即使地震轉彎，運動中心天花板還是垮了」。
鄭麗文痛批，先是新竹棒球場豆腐渣工程導致球員受傷，現在桃園國民運動中心天花板又崩塌，這是所謂的有政府好安心？執政黨拿著人民納稅錢蓋東蓋西，結果卻連連出包，造成民眾受傷。鄭麗文也酸，明明可避免，不及時預防卻要等到事故發生，才要連連致歉？
質疑民進黨出事還甩鍋，鄭麗文表示，千錯萬錯都國民黨的錯，說外包廠商是救國團負責，難道民進黨失智列車又出發？不知道場館建設、外包營運是兩碼子事？這一震更直接讓羽球場天花板登上美國CNN，這是不是另類的讓世界看見桃園？
最後，鄭麗文也盤點鄭文燦任桃園市長期間，建設問題就已不斷出包，包括2020年平鎮文化停車場坍塌釀1死2傷的慘劇、楊梅區公所行政大樓2021年8月因颱風地下水位上升，導致結構體上浮45公分。鄭麗文直言，明明桃園在建設上早就有問題，市府團隊卻沒有痛定思痛，下定決心要做稽查，只會道歉、說會改進，就問，到底改在哪裡？