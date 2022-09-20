《鬥陣特攻》10月關閉伺服器！「第二代」將成為免費遊戲
由暴雪娛樂（Blizzard）發行的第一人稱射擊遊戲《鬥陣特攻》（Overwatch），在2016年5月24日上市後已歷經6個年頭，當初發行時曾掀起全球熱潮，尤其適逢節日推出優惠時，總是人人搶買，搭配個地區成立的電競賽事，獲得玩家好評同時，也創造不少話題。近日隨著《鬥陣特攻2》即將於10月5日正式上市，暴雪官方也向外媒透露，《鬥陣特攻》伺服器將於美國時間10月2日（台灣時間10月3日）正式關閉，宣告開啟下一個階段，屆時《鬥陣特攻2》將會是免費遊戲，並在Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4 以及 Nintendo Switch 等平台推出，至於老玩家資料的轉移，官方仍在持續作業中。
綜合外媒報導，暴雪娛樂商務負責人Jon Spector指出，他們將會約莫在《鬥陣特攻2》上市前一天，關閉《鬥陣特攻》的伺服器；據日前官方釋出資訊得知《鬥陣特攻2》和原作將有部分較大的更動，例如原先的6v6對戰改為5v5，並將遊戲變成免費遊玩，再全面捨棄原本的「戰利品箱」，用近年來漸漸流行起來的「戰鬥通行證」取而代之；此外，除了原先角色外，官方也會持續製作全新角色，目前已公開的有新輔助角色，以日本為背景的「霧子」。
不過事實上，《鬥陣特攻2》日前曾因爲新登場的英雄們疑似會被「鎖在通行證」中，而不是直接在更新後開放給所有玩家使用引發爭議，許多玩家相當反彈這樣的機制，對此Jon Specto在個人推特回應：「關於我們《鬥陣特攻 2》戰鬥通行證有關的不完整外流資訊，我們會在遊戲正式上線前公開所有細節，不過想要先澄清，玩家們確實能夠在免費版本的通行證中解鎖《鬥陣特攻 2》的新英雄」。
《鬥陣特攻》目前已營運6年多，共計推出32個角色、30張地圖，帶給全球玩家不少回憶，即將下架推出續作的消息傳回台灣，網友們也紛紛討論，「希望造型能繼承」、「造型應該都還在吧，之前封測的時候去玩2都可以用原本有的造型」、「雖然很少玩了，但還是回憶」；不過也有人不看好直言「不就同一個伺服器？硬要加一個2」、「改個東西加個2，然後要砍掉你帳號原本的東西？」、「後期玩的人大減，這次更動實在不看好」。