總統勘災唸完稿就走　國民黨：應向馬英九學習

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林杏兒說，最讓台灣人民忘不了的，是2018年蔡英文搭乘雲豹裝甲車到嘉義勘災，網友以「英皇水災出巡」來形容蔡在車上笑著揮手，而災民在淹水街道騎腳踏車的場景。而近日的地震災情，蔡英文乾脆連去都不去，到中央應變中心念完稿就了事，對比當年蔡英文對馬英九的標準，實在讓人無言。
台北市議員參選人楊植斗說，2013年超大豪雨襲台，馬英九取消就任五週年的典禮，親自坐鎮災害應變中心，因為連日的行程疲累，媒體補捉到他打瞌睡的照片，當時民進黨冷嘲熱諷：「難道馬英九這五年都在打瞌睡嗎？」一個親自到前線指揮坐鎮的馬英九，被民進黨批的一無是處，馬英九是累到打瞌睡，蔡英文則直接跑去睡，民進黨不會覺得不好意思嗎？
文傳會副主委暨張善政競辦新媒體部總監練鴻慶表示，講到救災、勘災，蔡英文真的應該要向馬英九、張善政，乃至於賴清德多學習。2016年的0206大地震，剛接任行政院長的張善政在清晨5時到達位於新北市新店的中央災害應變中心，隨即趕往台南永康勘災，在勘災後中午趕回中央應變中心，再到台北與烏日高鐵站協調指示，然後在晚上7時第3度前往中央災害應變中心坐鎮；這與今天蔡英文的態度，實在相差太多。
練鴻慶說，除了馬英九與張善政，台灣人民也不會忘記當年的台南市長賴清德，不眠不休坐鎮維冠大樓救難指揮中心180小時；如果2020年贏得初選的是賴清德，相信他不至於跟蔡英文一樣，在災害應變中心念完稿就走，蔡英文至少應該以賴清德為榜樣。
對蔡英文把責任推給部屬「連線作業疏失」，練鴻慶駁斥，2018年新北市長朱立倫到新加坡演講，忽然有強颱逼近台灣，朱立倫就在新加坡，利用通訊軟體與新北市府災害應變中心連線。「朱立倫一個人在新加坡可以連線，蔡英文身為總統在中央應變中心卻說無法連線，這不是欺騙人民嗎？」
練鴻慶說，「蔡英文之心，路人皆知」，因為花東較不支持綠營，對於災情也就只想應付了事，這證明了蔡英文不是想當「台灣人的總統」，而只想當「民進黨的總統」。如果蔡總統覺得這樣講不公平，就請用行動來反駁，在最短的時間內關懷花東。