王琄求丁寧演《四姊妹》　選角艱辛「頭髮都白了」

《四姊妹》是金鐘獎影后王琄首次獻出舞台劇導演處女秀，湊齊温貞菱、丁寧、阿嬌（謝汶錡）、蔡燦得、鄭家榆、范瑞君等女將，選角過程不太容易，王琄先確定年輕演員，「我最早決定的是温温，在《不想一個人》當過她的老師、上過表演課，我那時就覺得這個女生很有趣，很喜歡用表演去嚇人家。」阿嬌飾演大姊，王琄說：「她看起來脆弱、纖細，但在台上她就是超級大母雞，很會照顧別人，就是大姊。」
二姊邀請丁寧詮釋，王琄坦言「是求來的」，「我本來就喜歡丁寧，覺得這個演員很棒，她講到她在家裡面當二姊的傷心，我心想：『對，我就是要這個！』外表看起來很強悍，但好需要被公平對待的渴望就會跑出來。」蔡燦得是在《再見，忠貞二村》飾演過王琄的女兒，這回在《四姊妹》飾演小妹，演出不一樣的質地讓王琄讚譽有加，卻也成為王琄的挑戰，「因為她經驗太多，甚至演藝工作上是我的前輩，變成是我要磨練她，要耐著性子陪她深挖、探究，我很感謝她願意開放及信任我，覺得很感動。」
由鄭家榆與范瑞君共飾一角的三姊則是王琄最困難的選角過程，「覺得家榆好脆弱又好堅強，非常像老三的個性，感覺風一吹好像要垮掉，但最後她是家裡最堅強的。瑞君就是聰明又好的演員，她在台上比較有張力，但我希望老三角色要在收斂一點，想把那個能量的稜角收圓一點，反而是家榆是要往前推一點，她比較像是小精靈的跳躍，瑞君反而像是火炬，一下子火很大，希望火不要太過耀眼。」她稱這次能找來兩人共演，「是老天爺的禮物」。
「現在她們就像姊妹了，花了很長一段時間要把這些人兜在一起，我是頭髮都白了！」王琄回憶《四姊妹》最大挑戰是，「這次每個人都要一直活在台上，這很考驗體力、專注力、意志力，很謝謝她們在台上一直hold住自己。」《四姊妹》10月起將在臺中國家歌劇院、高雄衛武營、臺南文化中心與臺北藝術表演中心演出，購票請洽TixFun售票系統、與全台7-11。