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八德運動中心天花板崩塌！黑心廠商5年賺百億　桃檢要查

▲八德國民運動中心5樓羽球館天花板在地震前一天才修建好，也不敵強震崩塌，一場地震「震出」公安危機。（圖／記者李春台翻攝）
▲八德國民運動中心5樓羽球館天花板在地震前一天才修建好，也不敵強震崩塌，一場地震「震出」公安危機。（圖／記者李春台翻攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-20 16:01:00

918大地震東部災情最為嚴重，不僅路面嚴重龜裂，還有一整棟透天倒塌，所幸沒有壓死人，不過桃園市也不平安；八德國民運動中心5樓羽球館天花板在地震前一天才修建好，也不敵強震崩塌，一場地震「震出」公安危機；市長鄭文燦指出，鑑定後發現，塌落主因是原天花板工程固定強度不足，統包的瑞助營造應負最大責任；桃園地檢署稍早也表示，將會主動介入調查，並依法偵辦。

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▲桃園市八德國民運動中心的羽球場昨天剛修好，今天遇地震全毀。（圖/桃園市八德國民運動中心臉書、爆料公社）
▲桃園市八德國民運動中心的羽球場17日剛修好，遇到918地震全毀。（圖/桃園市八德國民運動中心臉書、爆料公社）
鄭文燦今天接受議會詢時，再度被問及八德國民運動中心羽球場的天花板墜落一事；他表示，3級地震固然有感，但也不該發生天花板掉落事件，因此市府邀請了三大技師公會，包括建築師、土木技師、結構技師前往勘查，並且針對可能發生的原因進行鑑定。

鄭文燦也指出，昨天鑑定結果已經出爐，主要原因是負責統包的瑞助營造，在設計及施工時，天花板固定強度不夠，造成3級地震時天花板掉落，次要原因才是救國團最近所做的燈光工程，因此判定是要由統包的瑞助營造負起責任。

▲賴香伶聽聞八德運動中心五樓球場燈具天花板掉落消息後，趕到現場勘查，剛看裡面的狀況確實觸目驚心，整個樓板面積掉下來。（圖／賴香伶辦公室提供）
▲八德運動中心五樓球場燈具天花板掉落，整個樓板面積掉下來，畫面觸目驚心。（圖／賴香伶辦公室提供）
瑞助營造也被起底黑歷史，中壢區市議員參選人林佳瑋19日爆料，羽球場的承包商瑞助營造「劣跡斑斑」，2017年其所承攬的台北「安康市場基地公營住宅」，工人被掉落鋼筋砸死；2019年高雄市高齡整合長期照護中心新建工程，發生工人被板模砸死意外，且自2015年以來，210次違反勞動法令、4次重大職災事故的紀錄，以及職安法令達199次，平均每年遭裁罰達25次，今年為止已有15件裁罰。

林佳瑋指出，即便瑞助營造有眾多不良紀錄，但是近5年承攬的公共工程決標金額，更是高達452億元，主要委託單位包括行政院、台中市政府、台電、台北市政府、新北市政府、桃園市政府等諸多機關；林佳瑋也痛批，只要中央和地方各政府機關依然可以提供它上百億元的標案，企業根本沒有改善的動機，「對瑞助營造來說，職安違法的罰鍰只是小小的成本」。

對此，桃園地檢署襄閱主任檢察官李煉表示，全案將主動介入調查，是否有人為因素等，後續也將依法偵辦釐清。（編輯：孫唯容）

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