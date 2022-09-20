八德運動中心天花板崩塌！黑心廠商5年賺百億　桃檢要查

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鄭文燦也指出，昨天鑑定結果已經出爐，主要原因是負責統包的瑞助營造，在設計及施工時，天花板固定強度不夠，造成3級地震時天花板掉落，次要原因才是救國團最近所做的燈光工程，因此判定是要由統包的瑞助營造負起責任。
瑞助營造也被起底黑歷史，中壢區市議員參選人林佳瑋19日爆料，羽球場的承包商瑞助營造「劣跡斑斑」，2017年其所承攬的台北「安康市場基地公營住宅」，工人被掉落鋼筋砸死；2019年高雄市高齡整合長期照護中心新建工程，發生工人被板模砸死意外，且自2015年以來，210次違反勞動法令、4次重大職災事故的紀錄，以及職安法令達199次，平均每年遭裁罰達25次，今年為止已有15件裁罰。
林佳瑋指出，即便瑞助營造有眾多不良紀錄，但是近5年承攬的公共工程決標金額，更是高達452億元，主要委託單位包括行政院、台中市政府、台電、台北市政府、新北市政府、桃園市政府等諸多機關；林佳瑋也痛批，只要中央和地方各政府機關依然可以提供它上百億元的標案，企業根本沒有改善的動機，「對瑞助營造來說，職安違法的罰鍰只是小小的成本」。
對此，桃園地檢署襄閱主任檢察官李煉表示，全案將主動介入調查，是否有人為因素等，後續也將依法偵辦釐清。（編輯：孫唯容）