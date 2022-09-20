徐佳瑩首次元宇宙開唱！挑戰耳邊吹氣「極限尺度」

HTC VIVE旗下內容品牌VIVE ORIGINALS攜手金曲歌后徐佳瑩，將於10月28、11月4日推出「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，徐佳瑩將首度在全息元宇宙娛樂平台「BEATDAY」開唱，不同於目前以低面數（low-poly）模型為主的元宇宙主流規格，HTC VIVE ORIGINALS捨棄常見的積木式風格，率先挑戰三A等級畫質表現的元宇宙演唱會，以容積攝影技術全角度捕捉歌手即時演出。
「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」以新專輯核心概念作為發想，特別打造三種截然不同的虛擬舞台「音樂競技場」、「是非法庭」、「魔幻烏托邦」，展現音樂玩家的多元樣貌，觀眾將能在「BEATDAY」中打造虛擬分身、換上動物裝扮，與朋友一起進行遊戲互動，360度自由選擇觀看視角，超近距離沉浸在徐佳瑩的感官盛典。
首度嘗試元宇宙演唱會的徐佳瑩，事前特別請益表演老師、在家勤加練習肢體動作，除了配合歌曲情境演繹歌手生涯的心路轉折，更需想像與觀眾近身互動，堪稱是有史以來挑戰「最近」尺度的演出經驗，徐佳瑩笑稱：「觀眾應該會覺得跟我的距離近到像在他們耳邊吹氣！」她也透露將首度獻唱新專輯《給》的歌曲，演唱會中也特別設計互動機制，邀請觀眾進入音樂競技場、成為表演的一部分。
「2022 徐佳瑩 《給》音樂玩家元宇宙演唱會」將10月28、11月4日在全息娛樂元宇宙平台「BEATDAY」限定開唱，每日皆有20:00及22:00兩場次，購買單日暢玩票售價299元隨票附贈一種動物頭套及動作以及LaLa專屬舞步；演唱會門票即日起已在KKTIX限量販售中，10月19日至11月4日參加前導活動，即可蒐集限定演唱會週邊。