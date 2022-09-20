意外翻紅！8月外銷訂單創同期高　電子產品表現優於預期

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經濟部按貨品別觀察，電子及資訊通信產品受惠5G、高效能運算、車用電子及數位轉型需求熱絡，加上手機及相關零組件接單較上年同月成長， 使得接單分別年增15.4%、3.1%。
至於光學器材則因終端產品需求疲弱，加上客戶端持續去化庫存，對面板需求減少，且價格續跌，導致年減36.5%。
在傳統貨品方面，因全球通膨壓力升溫，終端市場需求疲軟，廠商投資意願保守，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，導致塑橡膠製品、基本金屬、機械及化學品分別年減25.3%、22.6%、15.2%及13.0%。
經濟部提到，8月外銷訂單的主要來源為美國，達175.5億美元，月減0.1%、年增7.5%，其中，又以電子產品增加18.0億美元、35.6%最多，電機產品增加1.1億美元、18.3%次之。
值得一提的是，經濟部再公布7月外銷訂單之際，也預測8月外銷訂單將面臨「連二黑」的窘境，且預估金額為515億至530億美元、年減3.7％至年減0.9％。然而，8月外銷訂單實際上卻再度翻紅，對此，黃于玲指出，主要原因是由於當時7月遇中國限電以及疫情影響，因此對8月估計較保守，根據統計處詢問311家規模較大的廠商，其中8月受到影響的廠商僅有23家，佔7.6%，「也就是說整體影響比預估來的小。」優於預期的貨品以電子產品為首，資通訊產品居次。
此外，經濟部預期9月份整體外銷訂單金額將較8月份增加，並預估金額將達570至585億美元，月增4.4%至7.2%，年減9.4%至7.0%。經濟部也提到，第3季金額預計達1658至1673億美元，季年減3.4%至2.5%。
黃于玲表示，第3季訂單狀況有可能與第2季持平，至於第4季則由於新品上市，以及傳統美歐聖誕節旺季，表現可望優於第3季，不過，現在各國遇升息循環，故此部分對終端需求確實影響仍存。