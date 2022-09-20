台灣資安館開幕　唐鳳肯定2項新技術、將推隱私強化政策

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數位產業署表示，台灣資安館整合12家業者打造智慧綠能、工控安全、供應鏈安全、物聯網資安標準等4大資安情境互動體驗，讓產業及民眾感受資安防護力，並集結42家資安廠商參與展示，展現台灣資安自主研發能量。
數位產業署指出，本次「台灣資安館」在「智慧綠能」主題區，展示太陽能電網用電監控情境，讓民眾與光雕投影互動，體驗透過導入「應用程式白名單」，系統就只能執行被允許的「白名單」程式，阻止駭客啟動其他沒被允許的程式；在「工控安全」主題區，聚焦半導體設備資安標準SEMI E187，推動半導體設備業者如銘異，結合資安廠商TxOne展示設備進場前應確實執行病毒檢測，並搭配竣盟戰情室監控資安事件，符合環境安全監控。
唐鳳表示，她對透過零信任方式做網路身份驗證的來毅數位科技，還有帝闊智慧科技的隱私強化技術最感興趣。
她分享，之前染疫在家辦公，就是運用零信任方式、行動載具的自然人憑證電子簽章技術簽公文，但在資安展上看到業者產生簽章速度比數位部快，數位部會再研究相關技術、檢視公文系統能否繼續精進。但她強調，重點仍是使用過程，應先養成好的資安習慣。
另外，唐鳳在帝闊智慧科技攤位上提到，業者服務屬於隱私強化技術，如一般人的搜尋歷史，處理方可以在不知道搜尋什麼條件情況下，仍可以搜尋，也就是把資料的儲存跟運算都拆開，這也是目前數位部相當關注的隱私強化技術，多元創新司接下來會推出相關技術政策。