聞看看　議員送盧秀燕水肥場、焚化廠空氣瓶　

台中市議會今 (20) 日進行市政總質詢，民進黨市議員何文海、張家銨、江肇國 親手贈送盧秀燕市長一罐「水肥場空氣瓶」及「焚化廠空氣瓶」，表示南屯區空氣根本沒有變好，水肥場跟焚化廠產生的空污問題越來越嚴重，當年盧秀燕就職典禮贈送的谷關空氣瓶根本是個笑話。

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何文海質詢表示，盧秀燕無視南屯最大的空污製造來源「水肥場」及「焚化廠」，儘管民意反彈，還是遲遲沒有規劃遷移，甚至計畫將來要在文山焚化廠增設新爐。堅決反對設置新爐，當年文山焚化爐建置時因尚未立有「環境影響評估法」，因此並無事先進行環境評估，導致空污問題至今仍讓當地民眾深受其害。

何文海指出，早在幾年前周圍環境監測及健康風險評估報告就指，文山焚化爐附近學童體內重金屬含量偏高；婦女早產比例更是比全國高2倍。如今該地區人口早已從當年的6千人急速增長至4、5萬人，且現今垃圾的型態又更為複雜，焚燒之後產生的有害物質讓人更加害怕。

何文海問盧，文中52就要新設國中了，媽媽市長打算任由更多學童受到焚化爐空污的荼毒嗎？

另外，全台唯一座水肥場位於南屯鬧區，該處因交通便利、生活機能豐富等，早已成為人口與商圈輻輳之地，然水肥場惡臭多年難改，何文海質疑盧：「一樣是歷史悠久的嫌惡建設，為什麼北區肉品市場可以遷移轉型，南屯水肥場卻不行？」

何文海說，南屯空氣污染的嫌惡建設就是「南屯水肥場」，據審計處今年提供110年度決算書中，對環保局針對水肥場提出應研謀改善事宜之一就是「水肥中心周界臭味委外檢測4點次結果中，就有3點次超過固定污染源空氣污染排放標準之周界異味標準值」，可見就算當地居民拉布條呼聲抗議要求遷場，盧市長依舊無視南屯地區空污問題已嚴重影響居民健康。

何文海表示，盧秀燕任期將屆，「市長換人，空氣換新」「既然做不到，那就讓下一個市長來做。

環保局指出，南屯水肥廠轉型，積極改善現有水肥中心污染防治措施外，已經積極和轄內現有工業區、科學園區污水處理廠及水利局的水資源回收中心協調合作，規劃在台中市山海屯分開處理水肥，不集中在南屯，甚至有機會將南屯水肥廠停止營運。