英蓋爾品酩日來了！世界六大主題酒款、特色調酒免費喝
成立於台中的英蓋爾精品洋酒，以獨家代理世界各地精選烈酒與葡萄酒聞名，坐落於台中天津路的旗艦門市在2020年初正式啟用後，更成為全台愛好品酒人士造訪的地標之一。為了迎接台中旗艦門市周年慶，業者將於10月15日舉辦首次品牌日，推出深度品酩講座，可品飲限定獨家酒款，並設有世界六大主題酒款專區，同時邀請塔羅牌占卜師「李雙塔羅」及人氣插畫家，為到場的參加者進行占卜與人像速寫，宛如一場小型酒展嘉年華。
英蓋爾精品洋酒首度舉辦品牌日，「靜×覓｜VIP酒窖品酩日」將於10月15日登場，當天上午11時正式展開，現場將以酒展概念設置世界六大主題品飲專區，開放民眾自由進場免費試飲各式葡萄酒與烈酒，同時推出調酒特色活動，使用獨家代理的斯洛伐克愛斯台TATRATEA茶加味酒為基底，由專業調酒師調製獨家創意調酒，提供參加者免費品飲。
除此之外，當天另規劃3場專屬限定品酩會，每場限定20人報名參加，票價每人1500元，除了提供精緻私廚料理餐點，更可品飲到酒單總值最高逾6萬元的白蘭地、威士忌或葡萄酒，參加者可獲得市價780元的斯洛伐克愛斯台TATRATEA茶加酒迷你酒禮盒一組。
另外業者也提供VIP加值活動免費體驗，請來塔羅牌占卜師「李雙塔羅」與時尚插畫藝術家「阿力CHENLIYU」，讓參加者在品酩美酒之餘，也能體驗塔羅牌占卜與時尚人像速寫，即日起正式開放報名。