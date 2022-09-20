香蕉價崩堆滿山！農糧署出面收購餵豬 蕉農含淚賤賣保本
受到氣候變化影響，香蕉次級品過多、價格大跌，農委會啟動去化機制，規劃大量收購次級品餵豬，但每公斤5元收購價讓蕉農欲哭無淚，期盼政府能出面穩定價格，亦或將收購時間延長，減少虧損。
香蕉價格崩跌，農糧署啟動調減產地青香蕉去化收購計畫，鼓勵蕉農先行去除賣相不好的青香蕉，藉此降低產量，穩定價格，直到香蕉每公斤價格回到10元才會結束計畫，屏東縣農業處19日起，以每公斤5元收購產地青蕉，於南州、內埔、里港等地的青果合作社、貨運行等處，收購次級青蕉後準備載去餵豬。
蕉農見狀大呼不捨「若要保本，每公斤至少要15元」，無奈表示「現在根本是賣越多賠越多」，但現在也只能急砍蕉賤賣保血本。蕉農也提到，以往國內青蕉外銷以日本為主，但近來日幣慘跌，加上銷售情況不如預期，國內香蕉供過於求造成價格下跌，希望政府想辦法穩住價格，減少蕉農損失，而不是單靠收購價來處理過多的香蕉。
對此，農糧署表示會持續多找外銷拓點，也會多鼓勵國人食用香蕉，屏東縣府農業處長鄭永裕表示，這波價格崩跌是因前陣子降雨太多，以及二年生根系品質不佳才導致次級品太多，後續也會針對蕉農要求延長收購時間向中央建議反應。（編輯：林莞茜）