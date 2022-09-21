房市／信義房屋線上講座　分享企業創新與永續之道

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胡秀華提到，台灣國寶霹靂布袋戲，自發展至今已是第五代接棒，從史豔文、藏鏡人到素還真、一頁書，再與日本合作「東離劍遊紀」，甚至結合最新科技，發行NFT，邁向霹靂元宇宙。在10月18日的第一場線上講座中，霹靂國際多媒體財務長郭宗霖將分享霹靂如何用創新來傳承台灣百年布袋戲文化，不僅讓傳統布袋戲文化免於凋零，更為自己走出一條與眾不同的路。
接下來11月講座則邀請了國內按摩椅領導品牌tokuyo劉旭騰副總經理，分享從草創初期只有三名員工，到現在走過20個年頭，在站穩台灣市場後，不僅成功布局日本等海外市場，更在疫情期間逆風成長。究竟tokuyo如何進行品牌價值創造與數位轉型?OMO（Online merge Offline）虛實整合又如何創造新商機?
而家族企業經營與二代接棒話題向來為大眾津津樂道，「創業不易，守成亦難」，隨著大環境變遷，使得家族企業能否永續存在，備受關注。因此12月最後一場重頭戲，也特別邀請國內管理大師許士軍教授，從東、西方不同文化與倫理角度來切入，分享家族企業接班、轉型、治理觀念。
為了讓無法參與講座的民眾，不要錯過這些精采內容，全國首檔企業倫理podcast《士說新語秀倫理》最新一季的節目也將邀請三位講師擔任節目嘉賓，精彩節目將於10月底播出，歡迎大眾隨選隨聽。