房市／內行買林口3熱區「時間換房價」　路程5分差2倍！

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常鴻安說明，文化三路一段大多為來自雙北的退休族，他們賣掉雙北地區的老舊公寓，2-3000萬的售屋款剛好可以購買林口的新房屋，直接到林口退休養老，可以住新房子、又有休閒娛樂機能，享有好的生活環境。
而中華路、中北二街與文化三路一段車程約5-10分鐘，若以機場捷運A9林口捷運站為中心，屬於於較外圍、非中心精華地段，近年來也有許多雙北客群購買在此區域，原因在於生活環境安靜、不擁擠，且會買在林口的購屋族大多開車通勤，對他們而言，只要開車5-10分鐘，房價相對實惠，不一定要住在中心商業區，且該區域有全聯、運動中心、傳統市場、公園，並有多條公車路線可到達居住所需的生活機能都俱全。且中華路與中北二街近林口工一重劃區，該園區朝高科技、非汙染產業園區方向規劃，目前已在整地，因此具有未來發展性，將來產業進駐後，就業人口紅利可望帶動周邊房市更加熱絡。
常鴻安觀察，中北二街產品別多元，高總價、低總價產品都有，因為選擇多，有一定的交易量，區域內以屋齡10年內的大樓居多，近期也都蓋新大樓，以2-3房產品居多，單價約25-30萬左右。另外K，中華路的產品則屋齡較高，約為15年的中古大樓，且多小坪數產品，單價約25-30萬，會有在地林口人購買，近期也有許多雙北客群找到中華路與中北二街。