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房市／內行買林口3熱區「時間換房價」　路程5分差2倍！

▲新北市林口區的中北二街生活環境清幽，很受雙北客群喜愛。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市林口區的中北二街生活環境清幽，很受雙北客群喜愛。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-09-21 08:30:00

根據金融聯徵中心統計今(2022)年第二季房貸申貸資料，林口區申貸件數最多的三熱門路段分別為文化三路一段93件、中華路79件、中北二街50件，平均鑑估值分別約2877萬、677萬、1032萬，差距2倍以上，在地房仲表示，文化三路一段屬中心商業區，中華路、中北二街屬較外圍，近年來也越來越多購屋族會以「時間換取房價」，以路程5分鐘換取相對實惠的房屋與生活環境。

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信義房屋林口中山店專案經理常鴻安表示，文化三路一段為林口區的主幹道，為林口區最精華的路段，包括機場捷運A9林口站、林口三井outlet、林口昕境廣場等大型購物中心都在文化三路一段上，而平均鑑估值為2877萬，來自該路段多為室內坪數40-50坪約3-4房的高總價產品，單價約38-45萬。

常鴻安說明，文化三路一段大多為來自雙北的退休族，他們賣掉雙北地區的老舊公寓，2-3000萬的售屋款剛好可以購買林口的新房屋，直接到林口退休養老，可以住新房子、又有休閒娛樂機能，享有好的生活環境。

而中華路、中北二街與文化三路一段車程約5-10分鐘，若以機場捷運A9林口捷運站為中心，屬於於較外圍、非中心精華地段，近年來也有許多雙北客群購買在此區域，原因在於生活環境安靜、不擁擠，且會買在林口的購屋族大多開車通勤，對他們而言，只要開車5-10分鐘，房價相對實惠，不一定要住在中心商業區，且該區域有全聯、運動中心、傳統市場、公園，並有多條公車路線可到達居住所需的生活機能都俱全。且中華路與中北二街近林口工一重劃區，該園區朝高科技、非汙染產業園區方向規劃，目前已在整地，因此具有未來發展性，將來產業進駐後，就業人口紅利可望帶動周邊房市更加熱絡。

常鴻安觀察，中北二街產品別多元，高總價、低總價產品都有，因為選擇多，有一定的交易量，區域內以屋齡10年內的大樓居多，近期也都蓋新大樓，以2-3房產品居多，單價約25-30萬左右。另外K，中華路的產品則屋齡較高，約為15年的中古大樓，且多小坪數產品，單價約25-30萬，會有在地林口人購買，近期也有許多雙北客群找到中華路與中北二街。

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