台中灣區新矽谷　首座國際級建築登場

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值得一提的是，聯悦建設力邀曾改建桃園國際機場與設計日月潭向山遊客中心、日本當代建築大師「團紀彥」規劃「聯悦馨」的建築外觀，打造台中灣區首座與自然海洋共生的國際指標建築。
本身就住在日本海邊的團紀彥，受邀為「聯悦馨」的建築外觀操刀時，想在灣區留下一棟值得紀念的建築作品，規劃了近百米國際天際線，來自大海的綠藻攀附於梁柱，凹凸起伏的門廊走道，仿佛波浪般流動，為建築本體注入一股與海天為舞的自由。
不僅如此，藝術是聯悦建設每一號作品的建築基本元素，「聯悦馨」這次邀請與HERMÈS、Aesop、LOEWE等國際精品合作的藝術家范承宗，為住戶量身打造猶如美術館的大廳！聯悦打破一般大廳既有的格局框架，讓藝術成為日常最美的調味，灣區新型態美術博物館社區「聯悦馨」就此誕生。
「你的孩子 聯悦的寶貝」 聯悦在灣區用文化感動居民
「你的孩子 聯悦的寶貝」，聯悦建設自2018年開始在台中灣區注入文化氣息，而這股氣息出自於一個「聚落計劃」。聯悦從理想出發，一路以「孩子、閱讀、品味」為本質進行發想、規劃再去實踐，聯悦在灣區打造一座新風格型態的生活聚落。從「聯悦聚」、「聯悦馥」到「聯悦臻」，實現了從書屋的閱讀書籍到各類公設，皆以孩子為出發點，築出一座給孩子的建築。
聯悦建設表示，正因為明白閱讀是一輩子的事，所以第四號作品「聯悦馨」，將持續以更遼闊的國際級閱讀養份，灌溉這一大片聯悦聚落。 世界最美書店因聯悦而生聯悦建設自第三號作品「聯悦臻」與臺灣蔦屋合作選書規劃，到了第四號作品「聯悦馨」，除了社區擁有TSUTAYA BOOKSTORE選冊的36米長軸書屋，聯悦這次直接規劃營業面積達千坪、獨棟TSUTAYA BOOKSTORE路面店，將全球最美的書店-日本代官山蔦屋氛圍移植到灣區！
位於「聯悦馨」旁7樓半的商業樓，1-4樓為千坪TSUTAYA BOOKSTORE，未來預計會有日系餐廳與咖啡館進駐；住戶散步就能走到國際級書店看書、喝咖啡。5-7樓半為聯悦總部，串聯國際級書店與聯悦建設的品牌價值，為孩子營造一個書香氣息的成長環境，讓閱讀成為孩子最好的老師，並以日系質感商圈模式，提升並帶動社區與地段的商業規格。
灣區第一座國際級寓所即將誕生
聯悦建設今（2022）年第三季將在高達600％超高容積率的台中港新市鎮重劃區，打造第四號作品「聯悦馨」，把國際級TSUTAYA BOOKSTORE、日本當代建築大師團紀彥、國際精品裝置藝術家范承宗等國際團隊強強聯手，在灣區打造一座世界級的國際級文化寓所，也是灣區第一座國際級指標建築，而且還在社區旁開設一間「全台最大獨棟」的國際級書店，尚未正式推出卻早已引起業界與購屋族的關注。