《獵人》最新單行本發行日曝光！酷拉皮卡下船？粉絲嗨翻
▲日本知名人氣漫畫《獵人 Hunter x Hunter》單行本第37集即將發售，消息一出轟動全球，順間引爆討論度。（圖／《獵人》官方推特@hunter_anime）
日本人氣動漫《Hunter x Hunter》（獵人）目前最後一話休刊至今已快邁入第4年，全球粉絲都相當關注故事最新動向，尤其主角之一的酷拉皮卡在劇情中已經上船準備前往黑暗大陸，「何時能下船」一直是各界關注焦點，而在今年5月，《獵人》作者
冨樫義博突然在推特創辦個人帳號，還向外界分享自己的創作進度，讓大家更期待《獵人》後續發展，想不到19日深夜， 「少年Jump編輯部」竟在官方推特無預警宣布，《獵人》單行本第37集即將發售，消息一出轟動全球，順間引爆討論度。
「少年Jump編輯部」在推特貼文中表示，《獵人》單行本第37集將在11月4日在日本發售，定價528日圓（約115元新台幣），雖然文中沒有透露更多消息，甚至連一張封面或預告圖都沒有釋出，不過短短的消息就足以讓全球的《獵人》粉絲興奮得睡不著覺、吃不下飯；事實上， 冨樫義博在9月7日就曾在推特發文表示，單行本37卷原稿已調整完畢，當時就已有不少人猜測，距離發行日應該不遠了，怎料現實往往比想像的還要出乎意料，竟然在不到2個月後就要發行。 事實上，冨樫義博今年5月創辦個人推特帳號，幾乎每天都會準時發文，向外界報告進度，他也曾透露，自己因為腰痛的困擾，導致這兩年無法安心坐在椅子上，工作都要採用半躺式、靠著枕頭才能勉強畫稿，即便努力積極治療復健，但身體狀況仍更加嚴重，甚至不太能上廁所，所有動作都得花上正常人的3~5倍的時間，右手也出現無力疼痛的跡象，如今最新一集《獵人》終於要發行，讀者揍再次湧入他的帳號留言，想必除了粉絲引頸期盼外，他本人多少也備感欣慰。 ▲日本知名人氣漫畫《獵人 Hunter x Hunter》單行本第37集將在11月4日在日本發售。（圖／翻攝自《週刊少年》官網）
據悉，《HUNTER x HUNTER》（獵人）自2018年11月26日的《Jump！週刊少年》第52期推出第390話後，至今已休刊近4年，然而新單及藥發布，主角酷拉皮卡為就近能不能下船、踏上暗黑大陸的土地，粉絲們都非常期待，「少年Jump編輯部」的推特貼文至今也已有43萬點讚、16萬多次的轉發，可見其熱度相當驚人。