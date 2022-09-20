足球／台灣史上第一次　五人制足球職業聯盟成立

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為延續全民運納入五人制的契機，各縣市代表隊可以延續發展，組成社會五人制球隊增加足球風氣，中華五人制足球俱樂部聯盟籌備多時，促成FS1聯賽誕生，預計明年3月先辦理測試賽，接著5月計畫於北、中、南辦理熱身表演賽，並於7月正式開踢，一路踢到12月。
中華五人制足球俱樂部聯盟首任會長彭臺臨表示，「透過五人制讓足球全民化，進行文化扎根，成為台灣的主流運動，並且提升五人制發展，培育年輕選手，同時帶動國內場館建設，未來朝產業化前進，帶動台灣足球產業，爭取爭取國際賽在台舉辦，最終透過創櫃達到最終上市上櫃的目標。」
FS1首屆聯賽預計9支球隊共襄盛舉，包括屏東隊、雲林隊、彰化隊、台中隊、苗栗隊、新竹隊、桃園隊、新北隊和台北隊，各球隊代表和主力球員在今日記者會上齊聚一堂，宣示聯賽元年目標與展望，將全力爭取冠軍。
其中桃園隊和雲林隊的球員來源是長期參與的在台泰國、越南移工，未來也將網羅泰國、越南國家隊代表隊及國家俱樂部球員加盟，提升國內五人制水準，也期盼透過聯賽引起在台外籍人士對體育活動的關注。
FS1聯賽與中華足協主辦的台灣五人制足球聯賽的賽季時間錯開，主要讓球員全年都有更多賽事參加，透過城市對抗賽，建立專屬球迷強化各城市隊實力，普及足球運動風氣，並要求各隊引進外援以提升聯賽競技水準，刺激國內球員技術水準。
近年五人制日漸受到國際重視，國內的基層和小朋友俱樂部發展也是越來越火熱，「Futsal is Future！」為本次聯賽的主視覺和口號，中華五人制俱樂部聯盟期望提供不同的賽事平台帶動國內足球發展，期待在縣市政府和地方的支持下，逐步走向具有職業聯賽的雛型，為台灣足球做出最大貢獻。