藍攻擊蔡政府震災後應變 綠：饒慶鈴地震時還在跑選舉
國民黨今（20）日召開記者會，抨擊918地震蔡政府應變，民進黨發言人謝子涵傍晚表示，當天與地方政府連線疏失的問題，總統蔡英文跟內政部早已向花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴及縣府救災團隊表達歉意，然而國民黨仍持續用天災來做文章獲取政治紅利，且饒慶鈴在地震時還在跑選舉行程，到底誰才是眼裡只有選舉？
謝子涵表示，此次地震災情陸續傳出時，國防部花東防衛指揮部立刻完成災情應變中心一級開設。地震發生隔天，行政院長蘇貞昌也赴花東勘災，指示中央全力支持地方，將災損降到最低，且用最快的時間完成復原。然而國民黨仍持續用天災來做文章獲取政治紅利，到底誰才是眼裡只有選舉？
謝子涵強調，地震發生後，全台各地都在努力救災，饒慶鈴卻被爆發生地震時還在忙跑選舉行程，並未立刻坐鎮台東災害應變中心，至今不針對此事做任何回應，態度閃躲。另外，國民黨前主席江啟臣在地震發生同時，正在為國民黨台中市議員站台，竟說出「連地表都在搖動，可見他們兩個（盧秀燕和參選議員）的威力是撼動地球」，如此冷血言論遭到砲轟。
謝子涵指出，面對災情，國民黨直到今天還持續用災情做文章、製作網路攻擊圖卡，加深社會對立，這在在凸顯國民黨只想利用災情獲得自身政治紅利。
謝子涵強調，災後的政治口水對救災毫無幫助，到底誰才是心中只有選舉沒有救災？呼籲國民黨不必兩面手法，藉由天災進行政治操作。同時也要提醒民眾，面對未來可能發生的餘震，務必提高警覺做好防災準備。