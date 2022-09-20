2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

藍攻擊蔡政府震災後應變　綠：饒慶鈴地震時還在跑選舉

▲饒慶鈴被爆在強震過後還在跑選舉，引發論戰。（圖／資料照）
▲饒慶鈴被爆在強震過後還在跑選舉，引發論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-20 17:17:472022-09-20 17:20:25

國民黨今（20）日召開記者會，抨擊918地震蔡政府應變，民進黨發言人謝子涵傍晚表示，當天與地方政府連線疏失的問題，總統蔡英文跟內政部早已向花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴及縣府救災團隊表達歉意，然而國民黨仍持續用天災來做文章獲取政治紅利，且饒慶鈴在地震時還在跑選舉行程，到底誰才是眼裡只有選舉？

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝子涵表示，此次地震災情陸續傳出時，國防部花東防衛指揮部立刻完成災情應變中心一級開設。地震發生隔天，行政院長蘇貞昌也赴花東勘災，指示中央全力支持地方，將災損降到最低，且用最快的時間完成復原。然而國民黨仍持續用天災來做文章獲取政治紅利，到底誰才是眼裡只有選舉？

▲行政院長蘇貞昌也在中午12點20分抵達台鐵花蓮東里站聽取災害簡報，並開始訪視行程，不過蘇下午的行程卻有所變動，提前1個小時就來到花蓮春日國小，並與教育部長潘文忠一同聽取簡報。（圖／記者林調遜攝,2022.09.19）
▲花東傳出地震災情後，行政院長蘇貞昌前往勘災。（圖／記者林調遜攝，2022.09.19）
謝子涵強調，地震發生後，全台各地都在努力救災，饒慶鈴卻被爆發生地震時還在忙跑選舉行程，並未立刻坐鎮台東災害應變中心，至今不針對此事做任何回應，態度閃躲。另外，國民黨前主席江啟臣在地震發生同時，正在為國民黨台中市議員站台，竟說出「連地表都在搖動，可見他們兩個（盧秀燕和參選議員）的威力是撼動地球」，如此冷血言論遭到砲轟。

謝子涵指出，面對災情，國民黨直到今天還持續用災情做文章、製作網路攻擊圖卡，加深社會對立，這在在凸顯國民黨只想利用災情獲得自身政治紅利。

謝子涵強調，災後的政治口水對救災毫無幫助，到底誰才是心中只有選舉沒有救災？呼籲國民黨不必兩面手法，藉由天災進行政治操作。同時也要提醒民眾，面對未來可能發生的餘震，務必提高警覺做好防災準備。

竹市基層有感！林智堅陸、空戰齊發拉抬　沈慧虹後勢看漲

市府助選黃珊珊？簡舒培爆：為攻擊陳時中、科長假日停休

抗癌天使潘盈希病逝　鄭運鵬憶與蔡英文、蔡想想同樂過往

自估不再重演2018！綠拚光復台北　桃園、基隆接棒不悲觀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀