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國力走下坡？日幣重貶　日本GDP恐倒退30年

▲日幣近來持續貶值。（圖／翻攝自Pixabay）
▲日幣近來持續貶值。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-20 17:22:10

日圓近來大幅貶值，雖然讓不少哈日族喜滋滋搶換日幣，但是對於日本經濟來說，卻是國力衰退的徵兆。日媒報導指出，日本經濟規模正在萎縮，以美元計價的國內生產總額（GDP）水準正在下降，若以140日圓匯率計算，預計2022年GDP將會低於4兆美元（約560兆日圓），倒退至30年前的水準。

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根據《日本經濟新聞》報導，經濟合作暨發展組織（OECD）預估，日本今年名目GDP將為553兆日圓，若以1美元兌140日圓來計算，將為3.9兆美元，將是自1992年以來，時隔29年再次低於4兆美元，規模將幾乎同於第4大經濟體德國。雖然現階段日圓的期中平均匯率為127日圓左右，但如果日圓繼續貶值或低檔徘徊，今明年很可能跌破4兆美元。

以美元計價來看，日本經濟規模很可能會退回到1990年代泡沫經濟破滅之初的水準。全球GDP在這期間增長了4倍，而日本佔全球GDP比重則從15%萎縮至近4%。報導指出，日本2012年的經濟規模曾逾6兆美元，較德國高出80%，如今則趨於持平。

雖然經濟成長以及企業信心是予以日圓計價的GDP有所關聯，但長遠來看，以美元計價的GDP、進出口等數據是衡量「國力」指標之一。日本一橋大學名譽教授野口悠紀雄說，「貨幣貶值將使『國力』下降，並將難以從海外吸引人才，阻礙經濟增長」。

若以1美元兌140日圓來看，日本平均年薪為3萬美元，退回1990年前後的水準，對外籍勞動者來說，在日本工作的吸引力正在下降。從今年兌美元貶值幅度來看，美元計價的日本平均工資與韓國基本持平，但在2011年曾存在著2倍差異。如果以購買力平價計算，韓國薪資實已反超日本。

此外，能源價格上漲也對貨幣貶值的國家造成沉重打擊，美元計價的西德州中級原油比去年底上漲13％。日圓計價的東京商品交易所的原油期貨則上漲33％，漲幅更大。

報導指出，過去日圓貶值局面的特徵是外國人押注企業獲利增加，而買入日本股票，但現在這一趨勢也不見蹤影。今年前8個月，外資淨賣出日股達2.7兆日元，這與2013年日本銀行啟動大規模貨幣寬鬆，導致日元快速貶值，外資在當年1至8月淨買入逾9.1兆日元的情況相比，情況完全改變。Comgest資產管理公司的Richard Kaye表示，日企無法將採購成本增加轉嫁到價格上，出現了企業利潤下降的案例。

以美元計價來看，日經平均指數今年下跌23%，為2008年金融海嘯以來最大跌幅，當時日經重挫42%，從海外投資者來看，日本資產的價值正銳減。

不過報導也指出，日圓貶值將有利於出口競爭力，並成為吸引海外直接投資和海外遊客的原因，貶值在刺激經濟方面也有正面影響。但法國巴黎銀行首席經濟學家河野龍太郎警告，如果依靠日圓貶值才能生存的企業數量增加，整體生產力效率將下降，將導致工資低迷。

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