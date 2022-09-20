國力走下坡？日幣重貶　日本GDP恐倒退30年

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以美元計價來看，日本經濟規模很可能會退回到1990年代泡沫經濟破滅之初的水準。全球GDP在這期間增長了4倍，而日本佔全球GDP比重則從15%萎縮至近4%。報導指出，日本2012年的經濟規模曾逾6兆美元，較德國高出80%，如今則趨於持平。
雖然經濟成長以及企業信心是予以日圓計價的GDP有所關聯，但長遠來看，以美元計價的GDP、進出口等數據是衡量「國力」指標之一。日本一橋大學名譽教授野口悠紀雄說，「貨幣貶值將使『國力』下降，並將難以從海外吸引人才，阻礙經濟增長」。
若以1美元兌140日圓來看，日本平均年薪為3萬美元，退回1990年前後的水準，對外籍勞動者來說，在日本工作的吸引力正在下降。從今年兌美元貶值幅度來看，美元計價的日本平均工資與韓國基本持平，但在2011年曾存在著2倍差異。如果以購買力平價計算，韓國薪資實已反超日本。
此外，能源價格上漲也對貨幣貶值的國家造成沉重打擊，美元計價的西德州中級原油比去年底上漲13％。日圓計價的東京商品交易所的原油期貨則上漲33％，漲幅更大。
報導指出，過去日圓貶值局面的特徵是外國人押注企業獲利增加，而買入日本股票，但現在這一趨勢也不見蹤影。今年前8個月，外資淨賣出日股達2.7兆日元，這與2013年日本銀行啟動大規模貨幣寬鬆，導致日元快速貶值，外資在當年1至8月淨買入逾9.1兆日元的情況相比，情況完全改變。Comgest資產管理公司的Richard Kaye表示，日企無法將採購成本增加轉嫁到價格上，出現了企業利潤下降的案例。
以美元計價來看，日經平均指數今年下跌23%，為2008年金融海嘯以來最大跌幅，當時日經重挫42%，從海外投資者來看，日本資產的價值正銳減。
不過報導也指出，日圓貶值將有利於出口競爭力，並成為吸引海外直接投資和海外遊客的原因，貶值在刺激經濟方面也有正面影響。但法國巴黎銀行首席經濟學家河野龍太郎警告，如果依靠日圓貶值才能生存的企業數量增加，整體生產力效率將下降，將導致工資低迷。