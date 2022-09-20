男星遭譏不紅！心情受影響半年零工作　人生陷低潮

CHRISFLOW唐仲彣自人氣嘻哈團體「CHING G SQUAD」單飛接棒於10月出輯，以照燒醬的日語發音「照り焼きTeriyaki」為名寫成歌《TERIYAKI》，乍聽以為是講美食的歌曲，實則向現今網路盛行下的酸民文化開炮，盼藉歌喚醒大家對於網路霸凌現象的重視。
我是廣告 請繼續往下閱讀
會以酸民文化為主題寫歌，唐仲彣坦言有感於現在網路世界文字霸凌無所不在，許多人習慣用貶低、批評給他人「建議」，被抨擊的當事人輕則心情不好、重則身心俱疲甚至生病，讓他更覺得想用音樂，來帶給大家面對網路酸民的力量，同時希望大家在表達意見之前都能試著換位思考。事實上身為藝人的他過去也曾飽受網路酸民批評，無論是之前在《大嘻哈時代》比賽被抨擊表演不夠好，亦或是在 CHING G SQUAD團體中被說人氣不夠紅等文字，甚至還被一位不熟的朋友用很片面的印象指點自己的作品和狀況，讓看到留言的他難免心情受影響，去年一整年又因疫情影響工作，有半年的時間幾乎「零活動」，讓他一度陷入人生低潮。
所幸身邊家人朋友及粉絲無條件支持鼓勵，讓走出陰霾的他找到勇氣及希望發片，面對網友們的建議與批評都虛心接受的他更有勇氣正視自己的問題並積極改善不足，且當成是刺激自己前進的動力，因而做出一張嶄新音樂作品展現全新的自己；他特別感謝CHING G SQUAD三位團員婁峻碩、高爾宣、RĒD°芮德的友情應援，不但找到了自信及啟發，「希望大家都對身邊真正努力的人多一點的耐心和鼓勵！也希望正在努力的人給自己多一分自信與堅持！」