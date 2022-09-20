送愛到偏鄉！偏鄉學童電信科技之旅在科工館

科工館多年來和中華電信、財團法人台灣電信協會共同舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，今（20）日特別邀請南台灣3所學校，包括臺南市大內區大內國民小學、學甲區宅港國民小學、高雄市路竹區大社國民小學，共265位師生參加。活動讓孩子們盡情利用博物館資源，度過充滿活力與知識的一天，包含交通費、保險費、膳費及各項門票等費用均全額補助。
「送愛到偏鄉．關懷弱勢學童圓夢之旅」是博物館與企業合作的典範，科工館與中華電信近20年來為了保存深具歷史價值的台灣電信科技文物，攜手合作整理電信文物、進行口述歷史、田野調查、建立數位檔案，成果豐碩。也合作策劃多場展覽，像是「天涯若比鄰：電信科技與文物特展」、「台灣電信百年風華展」等，100年則推出「電信@台灣」常設展示廳，展出超過900件電信文物，完整呈現台灣電信130年來的發展歷程及脈絡。
科工館館長李秀鳳致詞時表示，以公共電話為例，從滑撥式到按鍵式，拼湊出早期台灣民眾生活圖譜，展出的電信文物尚有各式交換機、纜線、電報機、電傳打字機、手機等，並鼓勵孩童親手體驗。中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處龔榮津總經理提到，電信科技日新月異，雖然設備從固定到走向可攜式，但最終都是旨在「聯繫」二字。
科工館也為孩童安排了館內科普巡禮，包括「電信@台灣」常設廳、「熱雪天堂」體驗滑雪快感、「XR穿越體驗」；也參加科教動手做「奇妙的光」、「神奇小烏賊」、「懸崖勒馬」課程，學習科普知識；創客工場則提供「擴香石」活動課程，讓偏鄉的學童加入創客行列。