東北風一波接一波！明日北台灣氣溫再降 桃園以北飄雨
今（20）日上半天全台天氣大多維持多雲到晴的穩定天氣，但和昨日相比，由於中國北方的大陸高壓往南移動，帶來的東北風讓北台灣地區有降溫的情況，最高溫下滑約攝氏1~2度。中央氣象局提醒，明（21）日東北風影響下，北台灣將持續降溫，整體秋意會更加明顯，中南部地區降溫情況則較不明顯，仍然是較為炎熱的天氣。此外，接下來的東北風挾帶的水氣比較多，從今晚開始，迎風面的基隆北海岸地區就會開始有降雨情況，延續到明天，桃園以北的北台灣降雨機率也會提高，中南部地區雖然秋高氣爽，但仍要留意午後雷陣雨，預計這波東北風的影響到明天為止，週四起天氣回穩。
根據氣象局資料顯示，今日各地的最高溫都有一定程度的下降，受到東北風的影響，明日北台灣地區最低溫可能來到攝氏21到22度，其餘地區低溫變化並不大，但由於正逢季節轉換的時期，全台都要留意早晚的較大的溫差，清晨、入夜需適時做好保暖的工作。降雨方面，氣象局指出，今天的東北風較乾，並沒有什麼水氣，因此僅有中南部地區和山區有一些午後零星雨，不過下一波東北風水氣增加，預計今晚基隆北海岸地區就會有一些短暫飄雨，明日桃園以北和東半部、中部山區雲量偏多，降雨機率也增高；新竹以南、澎湖、金馬地區則都能看見太陽露面。
氣象局表示，這波東北風預計明日是最後一天影響台灣，週四（9/22）的東北風會減弱，水氣也會變少，天氣趨於平穩，各地回到多雲到晴的天氣；不過週五（9/23）又會有新的一波東北風進入，加上南方的熱帶系統更靠近台灣，所以水氣會增加，因此北部、東半部及恆春半島地區，都會有一些迎風的降雨發生，雨勢會從週五持續到下週日（9/23~9/25）。
此外，位於台灣南方、菲律賓東方海面上的熱帶系統，氣象局指出，目前它的發展狀況還不算良好，不排除會在未來成為颱風，但仍需多加觀察，較能確定的是，他在週五會最靠近台灣，讓迎風面的北部、東半部降雨增多，氣象局將持續觀察最新動態，請民眾多加留意。
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