縣市「施政滿意度」排名調查　議員：盧秀燕後段班

針對「天下雜誌」 2022 縣市調查，台中市長盧秀燕施政滿意度六都倒數第二，市議員林德宇質詢表示，盧市長上任四年來，不管是遠見雜誌或天下雜誌施政滿意度調查，每每都是後段班的固定班底，不僅是施政滿意度墊底，就連縣市競爭力排名，台中也是六都倒數第二，其中一項「施政力」指標更是六都倒數第一，他痛批，盧市長不僅個人施政滿意度低，更拖垮台中市政整體的發展及城市競爭力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林德宇指出，天下雜誌每年 9 月都會發布「縣市長施政滿意度調查」以及「幸福城市大調查」，今兩項調查結果出爐，市長盧秀燕施政滿意度四年來，年年都是後段班，從 2019 年全台排名第 21 名、 2020 年第 18 名、 2021 年第 16 名，到 2022 年第 17 名，滿意度排名甚至輸給因弊案而被起訴的宜蘭縣長林姿妙，在六都裡面，四年來都是六都排名末端班。

林德宇表示，「幸福城市大調查」是以政府公布的各項指標數據加上居民主觀分數來評比，台中市整體縣市競爭力六都倒數第二，五大指標中的施政力更是六都最後一名，尤其是施政力中「治安滿意度」指標，台中市滿意度竟只有 55.8% ，完全看不到其他五都的車尾燈。

另外，盧市長最引以為傲的「空氣換新」政策，對比上環境力中「您覺得台中市長注不注重台中市的環境保護？」一題，台中也僅有 65% 受訪者認為盧市長重視環境保護。

林德宇指出，城市競爭力的硬指標都和市長滿意度高低無關，台中市身為全台第二大城市，坐擁龐大的資源及預算，不僅市長施政滿意度連年墊底，就連台中市競爭力也毫無起色，林德宇詢問新聞局長鄭照新，鄭局長在這四年中擔任過兩個直轄市政府政務官，對於台中市政表現有何看法，又該如何將台中民的光榮感找回來？

新聞局長鄭照新表示，六都市民對於市長跟市政的期待跟要求不一樣，因為都會區市民的期待比較高，但這幾年來台中市政蒸蒸日上，在這一次天下雜誌調查中，社福力跟教育力台中榮獲六都第二，肯定的部分市府繼續努力，不足的部分市府持續改進。