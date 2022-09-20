花東震災　NCC偕電信、系統業者提協助措施

9月18日花、東地區發生強震，部分民眾生命、財產受損，國家通訊傳播委員會（NCC）今（20）日協調中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、台灣之星電信股份有限公司、亞太電信股份有限公司及遠傳電信股份有限公司等5大電信事業與洄瀾、東亞、東台及東台播送等4家花東地區之有線電視系統經營者，針對該等地區提出協助措施，和民眾共渡難關。
NCC說明，臺東縣池上地區發生地震規模6.8之強震，為協助當地災民災後復建，NCC除要求5大電信盡速對花、東地區受損基地臺於最短期間修復，以恢復民眾正常通訊外，亦協調5大電信事業對其在花蓮縣玉里鎮、花蓮縣富里鄉、花蓮縣卓溪鄉、臺東縣關山鎮、臺東縣鹿野鄉、臺東縣池上鄉、臺東縣海端鄉及臺東縣延平鄉等8個鄉鎮之用戶，分別給予延長帳單繳費期限及暫緩執行逾期催費作業等措施。
另外，NCC亦請花東地區之洄瀾、東亞、東台及東台播送等4家有線電視系統經營者比照「有線廣播電視服務定型化契約書」，就此次因地震受損之收視戶提供包含災害期間有線電視與寬頻上網之月租費與復機線材費免收外，另外對於有線電視機上盒與寬頻上網數據機於災害期間之損失，則由前揭四家有線電視系統經營者認列，盼能共同減輕受災民眾之負擔。
NCC強調，本次花、東地區強震，各界均積極救災、恢復家園，希望能公私協力，持續攜手合作，共同協助花東地區渡過難關。