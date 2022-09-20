《原子》陳信愷愛大6歲姊姊沒隔閡　洪禹翔一場病險喪命

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洪禹翔喜歡楊丞琳超過10年，還曾與阿嬤一同去看簽唱會，被問到楊丞琳前陣子的爭議事件，年僅19歲的洪禹翔，想法相當成熟，「我是喜歡她的作品，至於她個人的事情，我也不多做評論，我是喜歡她的才能、在舞台上的樣子。」並大讚楊丞琳是全方位型的藝人。洪禹翔相當迷信，自稱是「神的孩子」，3歲就開始拜拜，也透露高中曾歷經一場大病，「肝指數飆高，差一點就要走了！」是透過神明的保佑，才順利走過生死關。
談到迷信，陳信愷似乎對拜月老相當有興趣，還問一旁的洪禹翔，是否會因爲神明的指點，而放棄與另一半的感情，洪禹翔則鼓勵他不要太過擔心。而目前已經單身4年的陳信愷，表示這期間都沒有追求者，「可能和工作有關，畢竟我有接觸幕前，也有接觸幕後。」理想型是熱愛戶外運動的女生，透露姊弟戀經驗豐富，曾交往過一任相差6歲的女生，「我當時高中，對方則是大學畢業，我其實滿常跟大人相處，所以其實和她之間沒有太多隔閡。」
陳信愷未來在演藝圈想把拍戲視為重心，目前也有陸續接到戲劇、影集邀約，目標是演電影登上大銀幕，想和吳慷仁、王淨等人對戲，除了期待參演男女對戲的愛情劇之外，也想挑戰中風、自閉症等角色，「有點類似《我們與惡的距離》裡，林哲熹的角色。」
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