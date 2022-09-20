羽球／麟洋配後的台灣新希望 柏禮維/張課琦合拍奪首冠

羽球男雙組合柏禮維/張課琦在2022比利時國際挑戰賽男雙決賽中，與泰國對手鏖戰三局，勇奪兩人自合拍以來的首座國際賽男雙冠軍。繼七月在BWF巡迴賽大馬super500以黑馬之姿直闖八強與世錦賽男雙冠軍大馬組合激戰引發外媒報導後，再次締造佳績，為巴黎奧運資格繼續努力。
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柏禮維/張課琦2020下半年經土銀球團安排正式合拍，無奈疫情全球大爆發，國際賽、國內賽多延期或取消，很難透過賽事帶來磨練。所幸於2021起擔任王齊麟、李洋黃金計畫專屬陪練員，兩人在學長們的帶領之下技術大幅提升、默契上也有進一步的突破。
今年7月參加BWF世界巡迴賽大馬super 500賽事時兩人世界排名僅在遙遠的609名，開賽前一天獲通知以候補之姿進入參賽名單，兩人一路從會外賽直闖男雙八強，面對2020東奧男雙銅牌光環的地主組合謝定峰/蘇偉譯竟展現超出眾人預期的超強攻防韌性，讓外媒忍不住報導這寂寂無聞的大黑馬組合究竟從何而來，帶給球迷們許多的驚喜。
剛奪得2022比利時國際挑戰賽男雙冠軍為兩人合拍以來首座，竟也是柏禮維相隔近8年的第二座男雙冠軍(第一座為2014年奧克蘭國際系列賽搭檔楊明哲)，張課琦則在2019年曾拿下葡萄牙國際系列賽男雙冠軍(搭檔李芳任)。
兩人在賽後受訪皆提到感謝球團以及家人長久以來的支持，張課琦的媽媽甚至遠赴比利時親自參與奪冠的光榮時刻。
張課琦：「拚戰三局終於獲勝，難以形容現在有多累，但一切都值得了！謝謝我的搭檔禮維、謝謝教練耐心指導！謝謝媽媽、姊姊到場加油，也感謝在台灣打拼的爸爸！希望越來越好，繼續努力！」
柏禮維：「因為疫情的關係，這座男雙冠軍真的等了好久！泰國對手既年輕實力也很強，感覺體力已全部用光，還好我們真的做到了，非常開心！謝謝搭檔課琦一直堅持到最後，更感謝球團、親友、粉絲的支持！我愛比利時！」
對於未來的展望，兩人期許在兩年內參加多站比賽加強國際賽經驗、累積積分、衝高世界排名，目標取得2024巴黎奧運參賽資格、繼麟洋之後站上運動競技最高殿堂爭取佳績！