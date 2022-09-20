羽球／麟洋配後的台灣新希望 柏禮維/張課琦合拍奪首冠

羽球男雙組合柏禮維/張課琦在2022比利時國際挑戰賽男雙決賽中，與泰國對手鏖戰三局，勇奪兩人自合拍以來的首座國際賽男雙冠軍。繼七月在BWF巡迴賽大馬super500以黑馬之姿直闖八強與世錦賽男雙冠軍大馬組合激戰引發外媒報導後，再次締造佳績，為巴黎奧運資格繼續努力。





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