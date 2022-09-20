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中職／餅總「二顧茅廬」　許銘傑才點頭加入中華隊教練團

▲樂天桃猿投手教練許銘傑。（圖／黃建霖攝）
▲樂天桃猿投手教練許銘傑。（圖／黃建霖攝）

記者簡名杉/桃園報導

2022-09-20 17:54:26

明年的WBC經典賽中華隊已經確定由統一獅總教練林岳平領軍，教練團人選也正在緊鑼密鼓敲定中，但餅總在前幾天已經不小心「暴雷」投手教練將邀請樂天桃猿投手教練「貓仔」許銘傑擔任、而牛棚投手教練則邀請了中信兄弟二軍的投手教練王建民，想到將成為如此重要比賽的教練團一份子，貓仔教練到今天都還是「膽顫心驚」。

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許銘傑今日受訪表示，其實餅總有詢問過他「兩次」，第一次他是拒絕的，因為他認為自己經驗還不足，在台灣才第二年擔任投手教練，並不熟悉其他的中華隊選手，表示還有很多教練比他適合，但後來餅總又問了他第二次，在餅總「誠摯邀請」之後，實在不知道怎麼拒絕，才想說「好吧」，點頭接任。


對於中華隊投手的人選，許銘傑認為聯盟應該要先給出入選的選手大名單，接下來跟球隊照會後再跟選手溝通，以免等到都決定好要選擇哪位選手了，結果球團不願意放人參賽，除了白做一次工之外，這樣對選手球團也都不好意思。


貓仔教練認為現在中職的選手整體實力提升非常多，但短期比賽他會比較考慮選擇「最有用」的選手，短期國際賽每一場都要當冠軍賽來打，都有輸不得的壓力，而一些比較「奇兵」類型的投手，他會選擇放在比賽後段再出賽，並不會用其擔任主力的先發投手。


許銘傑也說，王建民在台灣擔任教練已經有一段時間，也會比較了解台灣球員的狀況，應該讓他擔任投手教練，自己擔任牛棚投手教練比較適合，短期比賽也需要像王建民這種「見過大場面」的選手來帶領，而自己就負責安撫好接替後續局數的投手，並笑說接任中華隊投手教練的壓力實在比在桃猿擔任投手教練「大多了」。


而餅總今天也說，他已經跟桃猿隊的副領隊浦韋青碰面過，並告知邀請猿隊的教練狀況及之後將會選訓桃猿隊的選手，也獲得浦韋青「極力支持」。

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