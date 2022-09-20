遭爆論文臨時偷加引註 高虹安澄清：無法擅自上傳或修改
民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安遭到週刊媒體爆料，於美國辛辛納提大學的博士論文，疑似涉嫌抄襲資策會的相關研究期刊。而高虹安今（20）日上午也親上火線召開記者會，提出自己與校方的書信往來，直言校方早就認定博士論文沒有抄襲或剽竊的疑慮。不過週刊方面再度爆料，高虹安疑似於17日凌晨才加上第64條來源，也就是資策會的論文期刊，動機十分啟人疑竇。對此高虹安下午也再度發表簡短聲明，直言「各位有智慧的選民和國人，是相信辛辛那提大學校方和論文學術被引用超過六千次的高虹安，還是相信翁達瑞鏡週刊？」
根據《鏡週刊》報導指出，高虹安雖然在今日上午召開記者會，駁斥論文有抄襲或剽竊的情況，但經過後續比對，現階段於美國辛辛納提大學網站上的論文，對照之前下載的論文版本，在「參考文獻」的部分，多出一行第64條，也就是引用她當年與資策會研究員的合著論文的引註。而啟人疑竇的是，高虹安的博士論文早在2018年就完成了，之前版本的論文都沒有第64條引註，直到3天前的9月17日凌晨2時33分才臨時增加。
對此高虹安下午也隨即發表聲明，表示辛辛納提大學的博士論文，是學校認定論文發表的最終版本，「不是我個人說了算，而官方網頁下載的版本，也不是我高虹安可以擅自修改上傳的。」高虹安也反問，各位有智慧的選民和國人，「你是相信台大，還是相信林智堅？你是相信辛辛那提大學校方和論文學術被引用超過六千次的高虹安，還是相信翁達瑞鏡週刊？」