女星不知懷孕工作！拍攝最後一天才驚覺 曝憂變怪獸家長
香港電影《心裏美》由新生代女星余香凝和TVB視帝王浩信合作演出，電影聚焦於現今教育狀況，老師、學生與家庭的問題和挑戰，而余香凝也透露，在拍戲最後一天發現自己懷孕了，也有感而發表示：「當了媽媽後，更覺得教育小孩真的不容易，希望自己不要變成怪獸家長。」
香港電影《心裏美》由金馬名導陳果和香港知名監製柯星沛及吳雨監製、吳家偉執導，新生代演技頗獲好評的余香凝和TVB小生王浩信合作演出，而曾演過周星馳電影《鹿鼎大帝》、《齊天大聖東遊記》等作品的羅家英也客串演出校長一角。內容便是探討現今香港的教育狀況，從學校老師、補習班到學生及家長都包括其中，學校教育無法吸引學生、怪獸家長、考試壓力等各種問題都出現在電影中。
余香凝從模特兒出道，演出電影《骨妹》開始嶄露頭角，到《逆流大叔》等作品大賣，讓她成為香港新生代最受矚目的女星之一，她在2020年嫁給圈外人，現在育有1歲多的女兒，同時努力兼顧演藝事業，她回憶透露在拍攝《心裏美》時，一直覺得自己變得容易疲憊，直到拍攝最後一天時，她才確認自己懷孕了，對談到教育問題的題材更有感觸表示：「所以《心裏美》對我而言是很特別的作品，一旦有了小孩後，會更理解父母的心思，希望自己的小孩不要輸在起跑點上，但也不希望自己變成怪獸家長，教育真的是很難的一個議題，現在女兒還小，還有時間來衡量這些問題。」
電影中余香凝扮演教學認真但保守死板的英文老師，王信浩則是扮演補教界的天王名師，所到之處都引發學生們偶像式的尖叫歡迎，兩人對教學的想法南轅北轍，針鋒相對且大吵一架，但也重新讓彼此審視對教育的想法，更引發了一場愛情故事。《心裏美》將於9月30日上映。