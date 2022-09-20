花蓮鱉溪復育有成　洪申翰倡自然解方成全台範例

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根據經濟部水利署第九河川局官網顯示，過去這幾年成立「鱉溪流域管理平台」，透過公私協力改善鱉溪棲地，蒐集地方居民、公部門、民間團體與專家學者建議，將與河搶地的農耕地，改為「菊池氏細鯽」的復育池，並將上游的河道用還石於河的方式，跟自然學習，重建天然的溪流骨架。水利署也曾指出，公部門用自然解方的做法，相關花費只有原先水泥工程的三分之一。
洪申翰強調，許多溪流的工程惡性循環嚴重，造成河道劣化、生態物種受損。過去河道常用水泥束縮、導致河床下切、下切後構造物毀損、讓居民取不到水，然後又蓋更多人工構造物來彌補來補強，但新的構造物又會再度造成河道下切或自然營力受損。
因應極端氣候帶來的危機，聯合國大會將2021至2030年訂為「生態系修復10年」，號召全球保育和修復各地的生態系。透過這次勘查鱉溪棲地的復育成果，洪申翰期待，還石於河、還地於河、還魚於河、還水於河的自然解方，應該要成為台灣流域治理的典範。
洪申翰說，近期花東因地震傳出的災情，讓部分居民對住宅與公共工程的安全感到擔憂，未來他將持續推動兼顧防災安全、生態保育以及水資源利用等，得以解決多面向社會挑戰的自然解方，協助國家基礎建設的轉型；另強調面對淨零的調適策略，公部門應積極找出適合作為，透過自然解方協助國家未來調適策略的示範案例。