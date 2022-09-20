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花蓮鱉溪復育有成　洪申翰倡自然解方成全台範例

▲民進黨立委洪申翰日前與水利署、第九河川局前往花蓮縣勘查鱉溪棲地復育成果，也期盼此處未來能成為示範案例。（圖／洪申翰辦公室提供）
▲民進黨立委洪申翰日前與水利署、第九河川局前往花蓮縣勘查鱉溪棲地復育成果，也期盼此處未來能成為示範案例。（圖／洪申翰辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-20 18:03:53

民進黨立委洪申翰日前與水利署、第九河川局前往花蓮縣勘查鱉溪棲地復育成果，並與專家學者共同討論河溪管理方法，如何兼顧防災安全與生態保育，洪申翰也強調第一期「還石於河」等作法已看見成效，籲公部門應積極找出適合作為，來協助過家未來調適策略的示範案例。

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洪申翰指出，鱉溪是花蓮秀姑巒溪的支流，過去幾十年間，因建水泥堤岸、填高灘，上游有砍樹、挖去大石，河道上又蓋上20多座橫向的構造物，造成河床下切和魚類難以洄游。而當地居民表示，雖然鱉溪沒有嚴重的土砂災害，但仍可感受到棲地的惡化相當明顯，舉例來說，以前池上便當中常見配菜炸小魚叫做「菊池氏細鯽」，過去在東部隨處可見，如今不僅便當裏看不到，甚至慢慢在溪流中消失。

根據經濟部水利署第九河川局官網顯示，過去這幾年成立「鱉溪流域管理平台」，透過公私協力改善鱉溪棲地，蒐集地方居民、公部門、民間團體與專家學者建議，將與河搶地的農耕地，改為「菊池氏細鯽」的復育池，並將上游的河道用還石於河的方式，跟自然學習，重建天然的溪流骨架。水利署也曾指出，公部門用自然解方的做法，相關花費只有原先水泥工程的三分之一。

洪申翰強調，許多溪流的工程惡性循環嚴重，造成河道劣化、生態物種受損。過去河道常用水泥束縮、導致河床下切、下切後構造物毀損、讓居民取不到水，然後又蓋更多人工構造物來彌補來補強，但新的構造物又會再度造成河道下切或自然營力受損。

因應極端氣候帶來的危機，聯合國大會將2021至2030年訂為「生態系修復10年」，號召全球保育和修復各地的生態系。透過這次勘查鱉溪棲地的復育成果，洪申翰期待，還石於河、還地於河、還魚於河、還水於河的自然解方，應該要成為台灣流域治理的典範。

洪申翰說，近期花東因地震傳出的災情，讓部分居民對住宅與公共工程的安全感到擔憂，未來他將持續推動兼顧防災安全、生態保育以及水資源利用等，得以解決多面向社會挑戰的自然解方，協助國家基礎建設的轉型；另強調面對淨零的調適策略，公部門應積極找出適合作為，透過自然解方協助國家未來調適策略的示範案例。

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