名家論壇》蕭徐行／拜登宣示保台　台海更和平還是更緊張

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國會正如火如荼地推動「台灣政策法」（Taiwan Policy Act），擴充「臺灣關係法」的不足，美國政府屢次發言擔心國會版本過於強硬，保護了台灣卻引起中國的不快與動作。對台灣來說，美國國會議員的盛情厚禮令人感恩，尤其自眾議院議長裴洛西訪台後，台美雙方的務實外交再次升溫，這對於台灣的國際處境當然是一大突破；如今拜登總統的再次承諾，無疑地對於「國家政策法」打了強心針，也讓中美之間的對立更為浮上檯面。然而這樣「上樓梯式」的成長會促成台灣安全得到十足的保障，還只是美國政治人物意圖藉由親近台灣而挑釁中國以求年底期中選舉得到好成績，有賴後續觀察。
這幾年來美國不斷的釋出利多給台灣，在國防上，為了防禦中國巨大的軍事壓力，美國不斷的出售武器裝備給台灣，這段時間除了主導提升台灣F-16戰機的性能、各式防禦飛彈不斷升級增強以移轉給台灣外，更出售先進具有極大殺傷力的無人機出售給國軍，這些軍事武器的採購雖然所費不貲，然而，有用的武器採購多少可以協助兩岸之間不成比例的軍事對立有所彌補。為了防衛台灣的安全，警告中國不要在台海區域得寸進尺，美國也以破紀錄的軍機、軍艦在台灣海峽與南中國海巡航、演習，這除了在傳達美國政府對台灣的強力友誼與支持外，也在警告中國不要恣意生事，以免中美兵戎相見。
「台灣政策法」則被視為近期台美關係最大的彩蛋。他是1979年台美斷交以來除了台灣關係法外，最重要的立法之一，如果真的通過，對於台美關係有實質性提升，也可以增強台灣的防禦能力。在這個法案中的最重要點是立法部門呼籲行政部門將台灣視為「主要非北約盟友」，並且要求美國政府增加對台灣的軍事援助。美國政府這樣的定位台灣，自然引起中國的強烈不滿與抗議。「主要非北約盟友」（Major Non-NATO Ally，簡稱MNNA）是指被美國政府指定與美軍有戰略合作關係，但不是北大西洋公約組織的成員。主要非北約盟友不一定與美國有互相軍事結盟公約，但其成員皆獲美國授予了非北約國家無法獲得的各種軍事和金融優勢。這對於沒有邦交的台灣來說，除了代表台灣島在美國來說具有重要戰略意義，國家安全得以獲得近一步保障外，且是意味著台灣在美國政治與戰略地位實質提升。拜登總統在這個時候再次重申保護台灣的言語，就讓整個台海局勢更朝美中僵持的情勢發展。
這當然也引起中國的不滿，中國就強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉，美國國會議員炮製涉台議案，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和三個中美聯合公報規定，大陸對此堅決反對。確實，軍事戰略上，這樣的提升台灣等級，等於視台灣為「政府」這對於「一個中國」原則的確是強力衝擊。相對的，這對於逐步被去「國家人格」化的台灣在國際社會被邊緣化的現象有所匡正與助益。
美國將崛起的中國定位為世界的威脅，美國優勢的阻力，所以美國從經濟、軍事、科技等等各個領域不斷地挑釁中國，壓制中國，夾在中美兩強之間的台灣左右為難、動輒得咎。如今美國總統與國會紛紛採取對於台灣友善的措施與誓言，台灣政府在欣喜於美國政策法制定之際，應即刻要求美方出售如F-35之類的先進軍事裝備給台灣，更應即刻洽談雙邊「自由貿易協定」，好讓台灣窒息的經濟困境喘一口氣，實現上述承諾來表示美國「真挺台」的態度與決心。否則任何口頭承諾就像空氣，在以國家利益至上的國際社會中只是一張薄薄的空頭支票。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com