2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

網球／台維斯盃中華隊成功捍衛主場　晉級世界一級升降賽

▲中華隊晉級2023年台維斯盃世界一級升降賽（圖／海碩整合行銷提供）
▲中華隊晉級2023年台維斯盃世界一級升降賽（圖／海碩整合行銷提供）

運動中心/綜合報導

2022-09-20 18:17:26

「2022中港台維斯盃世界組二級賽事」今（18）日進行第二天賽事，中華隊第三點雙打許育修和何承叡守住賽末點，上演三盤逆轉勝；第四點單打吳東霖直落二收下勝利，也幫助中華隊晉級2023年台維斯盃世界一級升降賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日率先進行第三點雙打賽事，中華隊由許育修和何承叡出戰，對決香港隊黃澤林和黃俊鏗。開賽中華隊在第3局率先把握破發機會，取得2-1領先，然而接下來卻陷入亂流，連丟四局，第一盤以3-6讓出。第二盤雙方上演互破戲碼，中華隊一度以2-4落後，在觀眾加油助陣下，許育修和何承叡及時穩住陣腳，追成4-4平手，隨後雙方互保發球局，進入搶七後，中華隊延續氣勢連下6分，以7-6(1)收下第二盤。決勝第三盤，雙方互保發球局，中華隊一度在第10、12局分別面臨兩個和四個賽末點，不過許育修和何承叡成功化解，並將戰局延長至搶七。中華隊在搶七把握關鍵分，最終鏖戰2小時34分鐘，以3-6, 7-6(1), 7-6(5)上演三盤逆轉勝。

吳東霖在第四點單打迎戰黃澤林，黃澤林在雙打賽事後接連登場出賽，體力明顯下滑，首盤僅在開賽第一局保住個人發球局，也讓吳東霖三度破發成功，連下六局，首盤吳東霖輕鬆以6-1收下。次盤吳東霖延續氣勢，展現火燙手感，在第2、8局破發成功，最終以6-1, 6-2直落二贏得比賽勝利，幫助中華隊取得晉級2023年世界一級升降賽的資格。

賽後總教練張孝雍坦言，由於本次在主場作戰，加上中華代表隊選手的排名較佳，難免會有壓力，他同時也肯定第三點雙打的表現，直言兩位選手在壓力中成長，對於往後參加職業賽和團體賽有很大的幫助。

許育修直言，地主球迷的加油聲成為兩人拼戰的動力，很高興自己和搭檔能頂住壓力，隨著比賽的進行越打越順。何承叡首度參加台維斯盃，初登場略顯緊張，確定奪勝後的情緒相當興奮與激動，他表示總教練和搭檔在第二盤持續鼓勵他，不僅幫他打了一劑定心針，同時也能發揮個人長處。

吳東霖目前單打世界排名185位，本次幫助中華隊拿下關鍵的兩場單打勝利。吳東霖賽後表示，台維斯盃對於個人是有意義的一項賽事，僅管必須放棄去年同週賽事的職業積分，仍會以台維斯盃作為優先選項。談到明年中華隊晉級2023年台維斯盃世界一級升降賽，吳東霖直言和隊友們都有共識，不僅目標幫助中華隊再創佳績，也希望能成為後輩學習的典範和楷模。

NBA／更改最低選秀年齡有困難　ESPN透露主要原因

籃球／阿提諾仍在適應中華隊球風　桑茂森：我們打比較快

網球／「新三巨頭」有誰在列？新科球王給出自己的答案

NBA／看衰湖人新陣容　名記：他們自己都不相信能成功

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀