今日最聚焦／Evusheld優勢曝　醫：對2類疫苗過敏者別打

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李宜謙說明，Evusheld是一種對新冠病毒有效的單株抗體，臨床上研究證明可產生暴露前預防效用，讓體內產生抗體，在接觸病毒時能有綜合作用，這即是Evusheld最大的優勢。
不過李宜謙坦言，Evusheld在體內維持時間可能沒有辦法太久，大約可維持半年，還要留意特殊的適應症或是使用禁忌，「所以他並沒有說非常的有效到，甚至可以完全取代我們原有的疫苗的注射」，臨床使用上還是要依據臨床醫師評估使用。
對於適用對象，李宜謙解釋，有接受過器官移植、細胞基因療法、幹細胞移植、先天性免疫不全等族群，若是施打疫苗，也無法產生足夠抗體抵禦新冠病毒，才會需要使用單株抗體，因此並不建議所有民眾都施打，且單株抗體並不能完全取代疫苗施打，病患若能接種疫苗，疫苗仍是防疫首選。
李宜謙進一步指出，若民眾曾對mRNA疫苗或是Novavax疫苗產生嚴重過敏反應，由於Evusheld單株抗體佐劑中，也同樣含有polysorbate或是PEG（polyethylene glycol）成分，也可能導致嚴重過敏反應，因此民眾若有對這2類疫苗過敏，李建議也應避免施打Evusheld單株抗體。
談及施打方式，李宜謙提到，Evusheld單株抗體屬於肌肉注射，採單次施打即可，若已接種新冠肺炎疫苗者，要間隔2週才能施打Evusheld，但若是先打Evusheld，則沒有時間上的間隔限制。
李宜謙也說，目前台灣對於Evusheld該在哪一劑次施打並無明確指引，但建議民眾仍應以打疫苗優先，若施打疫苗後臨床效果不如預期，符合資格與施打間隔限制，可再考慮使用單株抗體。
李宜謙強調，以現階段來說，最重要的還是防疫新生活運動，包含勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並在符合時間施打應按期的劑次疫苗，若符合Evusheld接種資格民眾，可以考慮接種Evusheld，至於一般民眾若不符合施打條件，「當然我們不用去追求一定要去接受到最新的，那不一定對你來講是最好的啦，我想這個是一般民眾可能要有一些觀念」。
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